Seconda giornata di gare in Friuli-Venezia Giulia, dove è in corso l’edizione 2021 degli Europei di softball, che hanno riservato molte emozioni e risultati degni di nota in tutti e quattro i gironi, con l’Italia protagonista. Andiamo ad analizzare dunque quanto accaduto oggi, partita per partita.

GRUPPO A: secondo successo consecutivo per l’Italia, che ha sconfitto 10-0 la Polonia, la quale in mattinata ha dominato 10-0 la Bulgaria, in soli cinque parziali, realizzando dieci valide e approfittando di ben sette errori difensivi di una delle cenerentole del torneo. Sono bastati invece quattro inning alla Russia, che ha piegato 18-0 l’Ungheria.

GRUPPO B: successo velocissimo per l’Austria, che in soli tre parziali ha spazzato via 17-0 la Lituania, segnando 11 run nel solo primo inning, con l’Olanda che ha sofferto molto per conquistare la seconda vittoria consecutiva a discapito della Germania, nel match finito 9-6.

GRUPPO C: vittoria sofferta per la Croazia, che nella mattinata ha avuto ragione della Danimarca per 3-2, grazie ad una grande prova dal monte di Marina Vitalich, autrice di 15 strikeout, mentre Israele ha sconfitto la Repubblica Ceca per 5-4, segnando quattro corse nel solo secondo inning.

GRUPPO D: sfida molto sofferta tra Ucraina e Slovacchia, risolta solo nel finale per 8-7 in favore delle giallo-blu, mentre la Spagna ha vinto anzitempo contro la Francia per 10-2 in appena cinque riprese.

I risultati di giornata:

GRUPPO A

Polonia-Bulgaria 10-0

Russia-Ungheria 18-0

Italia-Polonia 10-0

GRUPPO B

Austria-Lituania 17-0

Olanda-Germania 9-6

GRUPPO C

Croazia-Danimarca 3-2

Israele-Repubblica Ceca 5-4

GRUPPO D

Spagna-Francia 10-2

Ucraina-Slovacchia 8-7

Foto: FIBS