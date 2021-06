Skateboard, iniziano i Mondiali Street a Roma. Asia Lanzi insegue le Olimpiadi, convocato Kevin Duman

Il grande skateboard sbarca a Roma, dove dal 2 al 6 giugno si disputeranno i Mondiali di Street. Si tratta di un appuntamento fondamentale perché la rassegna iridata metterà in palio sei pass (3 per sesso, ovvero ai medagliati) per le Olimpiadi di Tokyo 2021, dove questo sport farà il suo storico debutto. Lo scenario è lo splendido Stadio Pietrangeli al Foro Italico.

La competizione assegnerà anche punti pesantissimi per il ranking mondiale, utile per definire tutti i partecipanti ai Giochi (20 uomini e 20 donne saranno protagonisti nel Sol Levante). Stiamo naturalmente parlando della specialità street, perché il park quest’anno non prevede i Mondiali e l’Italia ha già festeggiato la qualificazione a cinque cerchi con Ivan Federico e Alessandro Mazzara.

L’Italia ora punta tutto su Asia Lanzi, che ha tutte le carte in regola per staccare il biglietto olimpico. L’azzurra è infatti in ottima posizione nel ranking e potrebbe fare festa: sarà impegnata già domani nelle open qualifier, con l’obiettivo di accedere alle semifinali.

Convocato anche Kevin Duman, 25enne italiano di origini sudamericane desideroso di mettersi in luce. Presenti grandissime stelle internazionali come l’americano Nyjah Huston, del giapponese Yuto Horigome o delle brasiliane Pamela Rosa o Leticia Bufoni.

Foto: FISR