Skateboard, Asia Lanzi conquista il pass olimpico per Tokyo nella specialità street!

Il contingente italiano in vista delle Olimpiadi di Tokyo si fa sempre più numeroso. Sale a trecento il computo degli atleti che saranno al via della rassegna a Cinque Cerchi.

La squadra italiana ha centrato questo obiettivo grazie alla brava Asia Lanzi che, nello skateboard specialità street, è riuscita a realizzare il suo sogno. Nei Mondiali che si stanno tenendo a Roma, infatti, l’azzurra ha ottenuto la certezza matematica di essere parte dei Giochi in Giappone. La competizione iridata, infatti, mette in palio i punti necessari per entrare tra le prime 20 del ranking.

Missione compiuta per Asia e ovviamente grande felicità: “Emozione straordinaria, arrivata in modo così particolare che ancora non riesco a rendermene conto. Dedico il risultato alla mia famiglia“. Dopo quindi Ivan Federico e Alessandro Mazzara, che avevano ottenuto la qualificazione nel Park, sale a tre il numero degli atleti che saranno a Tokyo nella specialità dello skateboard.

Come riporta il sito del Coni, è l’ottava volta nella storia italiana, legata alle Olimpiadi, che si va oltre quota 300 atleti: era già accaduto ad Atene 2004 (367), Sydney 2000 (361), Atlanta 1996 (347), Pechino 2008 (340), Barcellona 1992 (318), Rio 2016 (314) e Los Angeles 1984 (312).

Foto: FISR