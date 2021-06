Sinner-Fucsovics oggi, Wimbledon 2021: orario, tv, programma, streaming

Oggi, 28 giugno 2021, comincia il primo Wimbledon di Jannik Sinner. Il ragazzo di Sesto Pusteria debutterà sui campi dell’All England Club contro l’ungherese Marton Fucsovics, numero 49 del ranking mondiale.

Per l’azzurro quella di oggi è la prima partita nel terzo Slam dell’anno: il suo unico approccio in carriera risale al primo turno delle qualificazioni perso con Alex Bolt nel 2019. Jannik non ha però ancora una grande confidenza con l’erba, come dimostra il brutto ko patito con Jack Draper al Queen’s.

Fucsovics non è però un vero e proprio erbivoro, anche se a Wimbledon vanta il successo nell’edizione ragazzi datata 2010. L’ungherese però in carriera non si è confermato come un giocatore così performante sul verde durante la carriera; quello tra lui e Sinner sarà il terzo match della loro carriera, il magiaro ha vinto agli Australian Open 2020 mentre l’azzurro si rifece a Sofia.

Il match tra Jannik Sinner e Marton Fucsovics sarà il primo del campo 18, con l’orario d’inizio fissato alle ore 11.00 locali, le 12.00 in Italia. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 di Sky), su Sky Sport Arena (Canale 204 di Sky) e sul nuovo canale Sky Sport Tennis (Canale 205 di Sky) che prende vita proprio oggi; la partita sarà dunque disponibile su uno di questi tre canali. Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go o su NowTV. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

SINNER-FUCSOVICS, WIMBLEDON 2021: IL PROGRAMMA

Lunedì 28 giugno

Campo 18

Ore 12.00 (ora italiana): Jannik Sinner-Marton Fucsovics

SINNER-FUCSOVICS, WIMBLEDON 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport 1 (Canale 201 Sky), Sky Sport Arena (Canale 204 Sky) o Sky Sport Tennis (Canale 205 Sky)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, NowTV

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse