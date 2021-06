F1, GP Austria 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 2-4 luglio

Archiviato il Gran Premio di Stiria, la Formula Uno rimane a Spielberg per il Gran Premio d’Austria, che concluderà il double header previsto al Red Bull Ring. Ieri Max Verstappen ha ottenuto un perentorio successo che lo ha viepiù lanciato in testa alla classifica iridata, con un vantaggio di 18 punti su Lewis Hamilton. Al contempo la Red Bull ha allungato ulteriormente nel Mondiale costruttori, issandosi a +40 sulla Mercedes, ma in difficoltà come quest’anno nell’era turbo-ibrida.

Dal canto suo, la Ferrari è impegnata in una battaglia con la McLaren per la conquista del terzo posto della classifica riservata ai team. Il sesto posto di Carlos Sainz e il settimo di Charles Leclerc hanno permesso al team di Maranello di recuperare 4 lunghezze a quello di Woking, che però grazie alla quinta piazza di Lando Norris resta a +12 sul Cavallino Rampante.

Sarà interessante verificare cosa cambierà nel GP d’Austria, poiché rispetto a quello di Stiria si utilizzeranno mescole più morbide (la C5 sostituirà la C2, mentre verranno mantenute la C3 e la C4). Inoltre, se le previsioni del tempo a medio termine dovessero essere corrette, le condizioni meteo si annunciano completamente diverse, ovvero molto più fresche. Sarà davvero così? Per scoprirlo basterà seguire il GP di Austria in TV. Come?

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio di Austria sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. Su Sky Sport F1 (207) saranno proposte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara. Invece Sky Sport Uno (201), su cui verranno proposte qualifiche e gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio di Austria potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre sarà visibile la differita su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1 2021

Venerdì 2 luglio

ore 11.30-12.30, Prove libere 1

ore 15.00-16.00, Prove libere 2

Sabato 3 luglio

ore 12.00-13.00, Prove libere 3

ore 15.00, Qualifiche

Domenica 4 luglio

ore 15.00, Gara

Foto: La Presse