Jannik Sinner, per numerosi ordini di ragioni, fa il suo esordio assoluto a livello ATP sull’erba in uno dei tornei di maggiore tradizione che esistano: il Queen’s, a Londra. Sarà lui ad aprire il Campo Centrale, la cui vista è tra le più belle del mondo tennistico, con la wild card locale Jack Draper.

Numero 309 del mondo, Draper è diventato noto pochi mesi fa, ma non per le ragioni giuste: al debutto sul circuito ATP, nel Masters 1000 di Miami con il kazako Mikhail Kukushkin, è collassato in campo nell’esatto momento in cui il primo set veniva consegnato al suo avversario. Soccorso immediatamente, ha preferito ritirarsi. Diciannovenne, vanta buoni risultati a livello Futures, ma il livello del circuito maggiore è chiaramente un’altra cosa. Sinner viene dagli ottavi al Roland Garros, persi contro Rafael Nadal. Si è allenato con Andy Murray, che dell’erba ha una conoscenza non esattamente piccola.

Il match tra Jannik Sinner e Jack Draper si giocherà domani alle ore 13:00, in apertura di programma. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204) e SuperTennis (gratis e in chiaro) e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e sul sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

SINNER-DRAPER, ATP 500 QUEEN’S: PROGRAMMA

LUNEDÌ 13 GIUGNO

Ore 13:00 Jannik Sinner (ITA) (3)-Jack Draper (GBR) (WC)

SINNER-DRAPER, ATP 500 QUEEN’S: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, SuperTennis

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv, sito SuperTennis

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

