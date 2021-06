Russia-Finlandia 1-0, Europei calcio 2021: Miranchuk decide la sfida, gruppo B apertissimo

La Russia ha sconfitto la Finlandia per 1-0 agli Europei 2021 di calcio e si rilancia nella corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Gli uomini di Cherchesov sono riusciti a riscattare la sconfitta rimediata all’esordio contro il Belgio e conquistano tre punti fondamentali, con i quali agganciano anche la Finlandia in testa al gruppo B (i nordici si erano imposti sulla Danimarca al debutto). Domani andrà in scena Belgio-Danimarca, il cui esito sarà determinante prima di un’ultima giornata di fuoco che definirà le due qualificate alla fase a eliminazione diretta e la terza classifica che potrebbe sperare nel ripescaggio.

I padroni di casa hanno dominato alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, meritando ampiamente la vittoria giunta grazie al sigillo di Miranchuk nel recupero del primo tempo (al 47′ per la precisione), protagonista di un bel sinistro a giro sul secondo palo. Il centrocampista dell’Atalanta è stato il mattatore assoluto della partita e merita il premio come miglior giocatore dell’incontro perfetto in fase offensiva insieme a Dzyuba e Golovin.

LA CRONACA DELLA PARTITA

La partita si accende immediatamente, al 4′ Pohjanpalo mette in rete di testa ma l’arbitro annulla per un fuorigioco rivisto anche al Var. Dopo lo spavento iniziale la Russia si ricompone e Miranchuk ha un paio di fiammate nel primo quarto d’ora, senza però impensierire davvero il portiere avversario. Al 23′ Golovin crossa perfettamente in mezzo, Fernandes riesce a svettare in mezzo all’area e serve Dzyuba, ma quest’ultimo manca la deviazione vincente per pochi centimetri.

In quell’occasione Fernandes si infortuna alla schiena e deve lasciare il posto a Karavaev. I padroni di casa fanno la partita, sfruttando anche una maggiore qualità con i colpi di testa e sfruttando l’altezza per impensierire i nordici. In pieno recupero del primo tempo arriva il meritato vantaggio della Russia: fraseggio perfetto tra Dzyuba e Miranchuk al limite dell’area, il giocatore dell’Atalanta si inventa un impeccabile sinistro sul palo più lontano e porta la sua Nazionale in vantaggio poco prima di tornare negli spogliatoi.

La Finlandia sembra un po’ più propositiva in avvio di ripresa, tanto che al 49′ c’è bisogno di un miracoloso intervento di Diveev per ostacolare Pukki a tu per tu con Safanov. La Russia allenta i ritmi e concede poco agli avversari, poi ha un paio di occasioni importanti: al 65′ Miranchuk lancia Zhemaletdinov, quest’ultimo incrocia col mancino e sfiora il palo; al 72′ gli ospiti perdono palla a centrocampo, Dzyuba lancia Kuzyaev che calcia alla perfezione col destro chiamando Hradecky alla parata di lusso.