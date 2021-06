Russia-Danimarca oggi, Europei calcio 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

Tutto in novanta minuti. Russia e Danimarca si giocano la qualificazione agli ottavi di finale nell’ultima giornata del gruppo B degli Europei di calcio. La Russia ha tre punti in classifica, mentre la Danimarca è ancora ferma a zero, ma entrambe possono ancora chiudere seconde. Una qualificazione che dipenderà anche dal risultato della Finlandia con il Belgio, ma ai russi potrebbe anche bastare un pareggio, mentre ai danesi serve solo la vittoria.

Qui di seguito il programma completo di Russia-Danimarca, sfida valevole per gli Europei di calcio 2021. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta televisiva su Sky Sport (canale 253) ed in streaming su SkyGo. Non perdetevi anche la diretta scritta su OA Sport.

SVIZZERA-TURCHIA, EUROPEI CALCIO 2021: PROGRAMMA

LUNEDI’ 21 GIUGNO

ore 21.00 Russia-Danimarca

RUSSIA-DANIMARCA, EUROPEI CALCIO 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Sky Sport (canale 253). Il match è presente anche in Diretta Gol su Sky Sport (canale 251)

DIRETTA STREAMING – SkyGo, NowTV

DIRETTA SCRITTA – OA Sport

RUSSIA-DANIMARCA, EUROPEI CALCIO 2021: PROBABILI FORMAZIONI

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Karavaev, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov; Zobnin, Ozdoev; Kuzyaev, Golovin, Al. Miranchuck; Dzyuba. All.: Stanislav Cherchesov

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Maehle, Christensen, Kjaer, Wass; Hojbjerg, Delaney; Braithwaite, Jensen, Poulsen; Dolberg. All.: Hjulmand.

FOTO LaPresse