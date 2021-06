Rugby, Top 10 finale: Petrarca Padova e Rovigo, un derby per il titolo

Si disputa sabato pomeriggio l’atto finale del Top 10 2020-2021, il massimo campionato di rugby italiano. E in finale sono arrivate le due formazioni che hanno chiuso ai primi due posti la stagione regolare, cioè il Petrarca Padova, dominatore assoluto della stagione, e il Rovigo di Umberto Casellato.

Un derby che si ripropone e che ripropone in palio il titolo più importante. Per arrivarci, però, i ragazzi di Andrea Marcato hanno sofferto più del previsto contro il Valorugby Emilia, con la squadra di Reggio che dopo il ko interno nella semifinale di andata ha ribaltato i pronostici al ritorno, imponendosi a Padova. Un successo che, però, non è bastato alla squadra di Manghi per conquistare la finale.

Di contro, invece, il Rovigo ha ribaltato la sconfitta subita a Calvisano tra le mura del Battaglini nella semifinale di ritorno. Anche in questo caso una vittoria per nulla facile, con i ragazzi di Umberto Casellato che hanno strappato il biglietto per la finale sono a tempo ampiamente scaduto, quando Greeff ha superato la linea di meta e ha dato i punti necessari per superare i bresciani nella doppia sfida.

Quella di sabato, con diretta su Rai Sport dalle ore 18.30, sarà solo la seconda finale tra queste due formazioni, nonostante la storica rivalità. E durante la presentazione del match hanno parlato i due capitani, a partire da quello rossoblù Matteo Ferro. “Il derby con il Petrarca è in assoluto la sfida più affascinante per un giocatore di Rovigo: mi auguro in un grande spettacolo per pubblico e tifosi, che possa davvero essere un punto di partenza per un campionato italiano di sempre più alto livello. Ho cominciato le mie sfide personali sul campo contro Padova in Under 8, ritrovarsi ora in Finale per il titolo è qualcosa che non ha prezzo: sappiamo che sarà durissima, il Petrarca è una squadra di qualità in tutti i settori di gioco, che ha fiducia nel suo rugby, e che ha dimostrato quest’anno di essere l’avversario più difficile e più affascinante da incontrare”.

Andrea Trotta, numero otto e leader dei tuttineri, ha dichiarato: “La settimana che precede una Finale di questo livello non è magari la migliore della stagione dal punto di vista della performance in allenamento, ma al tempo stesso la tensione che ci sta accompagnando è il giusto ingrediente per arrivare a questi ottanta minuti con la giusta concentrazione. Non vediamo l’ora di scendere in campo in quella che sarà una partita emozionante per noi in campo e spettacolare per il nostro pubblico e quello di Rovigo, che mercoledì saranno sugli spalti del Plebiscito per rendere ancora più eccitante il Derby d’Italia e la sfida per il tricolore”.

Foto: Carlo Cappuccitti – LPS