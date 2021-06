C’è delusione e non potrebbe essere altrimenti. Il greco Stefanos Tsitsipas deve arrendersi a Novak Djokovic. Il serbo, n.1 del mondo, si è aggiudicato per la seconda volta in carriera il Roland Garros, capace di rimontare in maniera incredibile da due set a zero e venendo fuori alla distanza. Una vittoria in cui c’è tutta la forza mentale e fisica del balcanico, nonostante l’anagrafe non sia dalla sua parte e dovrebbe essergli sfavorevole.

Tsitsipas dunque è costretto a subire una sconfitta per 6-7 (6) 2-6 6-3 6-2 6-4, non riuscendo alla prima Finale Slam in carriera a centrare l’obiettivo, essendoci andato non così lontano: “Non è facile trovare le parole per commentare questo match. Ho fatto il possibile per vincere, era la prima prima Finale qui a Parigi e di uno Slam, sono soddisfatto del mio incontro, ma ho giocato contro un campione incredibile che ha compiuto un altro capolavoro“, le parole dell’ellenico, visibilmente deluso al termine dell’atto conclusivo.

“Spero di avere un’altra possibilità e di poter rigiocare una partita di questo genere. Mi voglio congratulare anche con il team di Nole perché, pur essendo uno sport individuale, quello che si fa in campo è frutto di un grande lavoro di squadra. A maggior ragione voglio ringraziare il mio staff per quello che stiamo facendo e un pensiero va anche ai tanti tifosi che mi hanno sostenuto nel corso di questa Finale“, le parole di Stefanos.

E dunque cala il sipario sull’edizione 2021 del Major parigino, con una nuova affermazione di chi non ha alcuna voglia di cedere il passo al “nuovo che avanza”.

Foto: LaPresse