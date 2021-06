Roland Garros 2021, risultati femminili 4 giugno: avanzano Badosa ed Azarenka, fuori Keys e Collins

Così come per gli uomini, oggi, venerdì 4 giugno, si aprono a Parigi anche per le donne gli incontri del terzo turno del Roland Garros 2021 di tennis, secondo torneo stagionale dello Slam: non ci sono più azzurre impegnate, tutte eliminate nei primi due turni.

Tra i principali match di giornata si registrano le vittorie della spagnola Paula Badosa Gibert, che batte in rimonta la romena Ana Bogdan per 2-6 7-6 6-4, nonostante l’iberica vinca 116 punti contro i 121 dell’avversaria, e della bielorussa Victoria Azarenka, che spazza via la statunitense Madison Keys per 6-2 6-2 nonostante i soli 6 vincenti.

Il derby statunitense va a Serena Williams, che supera Danielle Rose Collins per 6-4 6-4 anche grazie ad un saldo positivo tra vincenti e gratuiti, 21 contro 20, mentre la ceca Marketa Vondrousova liquida la slovena Polona Hercog per 6-3 6-3, approfittando anche dei 35 gratuiti dell’avversaria.

RISULTATI FEMMINILI ROLAND GARROS 4 GIUGNO

Serena Williams batte Danielle Rose Collins 6-4 6-4

Elena Rybakina batte Elena Vesnina 6-1 6-4

Victoria Azarenka batte Madison Keys 6-2 6-2

Anastasia Pavlyuchenkova batte Aryna Sabalenka 6-4 2-6 6-0

Tamara Zidansek batte Katerina Siniaková 0-6 7-6 6-2

Sorana Cirstea batte Darya Kasatkina 6-3 6-2

Marketa Vondrousova batte Polona Hercog 6-3 6-3

Paula Badosa Gibert batte Ana Bogdan 2-6 7-6 6-4

Foto: LaPresse