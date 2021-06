Roland Garros 2021, risultati femminili 3 giugno: avanzano Swiatek e Svitolina. Si ritira Barty, fuori Pliskova e le azzurre

Così come per gli uomini, oggi, giovedì 3 giugno, si concludono a Parigi anche per le donne gli incontri del secondo turno del Roland Garros 2021 di tennis, secondo torneo stagionale dello Slam: destino avverso per le due azzurre impegnate, dato che sia Camila Giorgi che Jasmine Paolini vengono eliminate.

La prima cede in tre partite alla russa Varvara Gracheva, che si impone per 7-5 1-6 6-2 dopo due ore e tredici minuti nonostante l’azzurra vinca un punto in più (91 contro 90), mentre la seconda viene eliminata dall’ellenica Maria Sakkari, che vince per 6-2 6-3 in un’ora e nove minuti, mettendo a segno 29 vincenti a fronte di soli 20 gratuiti.

Tra i principali match di giornata si registrano il ritiro della numero 1 del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, che abbandona quando è sotto di un set con la polacca Magda Linette, e la sconfitta della ceca Karolina Pliskova, che si fa sorprendere dalla statunitense Sloane Stephens, vincente per 7-5 6-1 con 22 vincenti e soli 17 gratuiti.

Successi invece per la testa di serie numero 5, l’ucraina Elina Svitolina, che batte la statunitense Ann Li per 6-0 6-4 grazie ai propri 19 vincenti ed ai 28 gratuiti dell’avversaria, e per la polacca Iga Swiatek, campionessa in carica, che spazza via la svedese Rebecca Peterson per 6-1 6-1, vincendo 58 punti contro i 31 dell’avversaria.

RISULTATI FEMMINILI ROLAND GARROS 3 GIUGNO

Magda Linette batte Ashleigh Barty 6-1 2-2 ritiro

Ons Jabeur batte Astra Sharma 6-2 6-4

Cori Gauff batte Qiang Wang 6-3 7-6

Jennifer Brady batte Fiona Ferro 6-4 2-6 7-5

Sloane Stephens batte Karolina Pliskova 7-5 6-1

Karolina Muchova batte Varvara Lepchenko 6-3 6-4

Barbora Krejcikova batte Ekaterina Alexandrova 6-2 6-3

Elina Svitolina batte Ann Li 6-0 6-4

Sofia Kenin batte Hailey Baptiste 7-5 6-3

Jessica Pegula batte Tereza Martincova 6-3 6-3

Maria Sakkari batte Jasmine Paolini 6-2 6-3

Elise Mertens batte Zarina Diyas 4-6 6-2 6-4

Marta Kostyuk batte Saisai Zheng 6-3 6-4

Varvara Gracheva batte Camila Giorgi 7-5 1-6 6-2

Anett Kontaveit batte Kristina Mladenovic 6-2 6-0

Iga Swiatek batte Rebecca Peterson 6-1 6-1

Foto: LaPresse