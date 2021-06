Roland Garros 2021 oggi: orari 8 giugno, tv, programma, ordine di gioco

Si aprono i quarti di finale al Roland Garros 2021. Nel tabellone maschile grandissima attesa per il match tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, che saranno protagonisti nella serata francese. In precedenza toccherà ad Alexander Zverev ed Alejandro Davidovich Fokina giocarsi un posto in semifinale. Al femminile, invece, ci saranno due sfide davvero sorprendenti: Rybakina contro Pavlyuchenkova e Zidansek contro Badosa.

La giornata del Roland Garros 2021 inizierà oggi alle ore 11:00 su tutti i campi. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e 2 e in diretta streaming su Eurosport Player ed Discovery+. Di seguito l’ordine di gioco completo.

ROLAND GARROS 2021: ORDINE DI GIOCO 8 GIUGNO

Court Philippe-Chatrier (dalle ore 12.00)

Tamara Zidansek (SLO) vs Paula Badosa (ESP)

Elena Rybakina (KAZ) vs Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

Alexander Zverev (GER) vs Alejandro Davidovich fokina (ESP) (non prima delle ore 16)

Stefanos Tsitsipas (GRE) vs Daniil Medvedev (RUS) (non prima delle ore 21)

Court Suzanne-Lenglen (dalle ore 11.00)

Horia Tecau/Kevin Krawietz (ROU/GER) vs Robert Farah/Juan Sebastian Cabal (COL/COL)

Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert (FRA/FRA) vs Nikola Cacic/Tomislav Brkic (SRB/BIH)

Juan Sebastian Cabal/Giuliana Olmos (COL/MEX) vs Joe Salisbury/Desirae Krawczyk (GBR/USA)

Court Simonne-Mathieu (dalle ore 12.00)

Kristyna Pliskova/Karolina Pliskova (CZE/CZE) vs Katerina Siniakova/Barbora Krejcikova (CZE/CZE)

Iga Swiatek/Bethanie Mattek-Sands (POL/USA) vs Andreja Klepac/Darija Jurak (SLO/CRO)

ROLAND GARROS 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 e 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

