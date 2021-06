Roland Garros 2021 oggi: orari 2 giugno, tv, programma, ordine di gioco

Oggi, mercoledì 2 giugno, comincerà il giro del secondo turno del Roland Garros 2021. Dopo aver rotto il ghiaccio ad inizio settimana, si comincia a giocare per fare strada nel secondo torneo dello Slam.

Tanti i nomi in ballo quest’oggi sul rosso parigino. Tra gli uomini, la testa di serie numero 2 Daniil Medvedev chiuderà il programma sul Philippe-Chatrier contro l’americano Tommy Paul; primo scontro fra i due, entrambi non proprio dei maestri su terra. Approcci teoricamente morbidi per Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas sul Suzanne-Lenglen; entrambi partono favoriti contro il russo Roman Safiullin e l’iberico Pedro Martinez.

In campo femminile invece, il main event è tutto per Serena Williams che, come terzo match sul centrale, avrà il compito di sconfiggere la rumena Mihaela Buzarnescu, mentre sul Lenglen Aryna Sabalenka affronterà la connazionale Aljaksandra Sasnovich. Molto interessante sul Simonne-Mathieu la sfida tra Viktoria Azarenka e la giovane Clara Tauson, che sta piano piano emergendo nel panorama mondiale.

Soltanto sue azzurri impegnati quest’oggi. Tra gli uomini Fabio Fognini, titolare della testa di serie numero 27, se la vedrà con Marton Fucsovics nel secondo match del campo 14; l’ultimo scontro fra i due risale sempre ad un secondo turno di uno Slam, ma allora fu Wimbledon 2019, il ligure si impose al quinto. Sul campo 12 invece Martina Trevisan incrocerà le racchette con la rumena Sorana Cirstea.

La terza giornata del Roland Garros 2021 inizierà oggi alle ore 11:00 su tutti i campi e alle 12.00 sul Philippe-Chatrier. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e 2 e in diretta streaming su Eurosport Player ed Discovery+. Di seguito l’ordine di gioco completo.

ROLAND GARROS 2021: ORDINE DI GIOCO DAY 4

Court Philippe-Chatrier – Ore 12:00

H.Tan VS M. Vondrousova [20]

K. Khachanov [23]VS K. Nishikori

S. Williams [7] VS M. Buzarnescu (non prima delle 16:00)

T. Paul VS D. Medvedev [2] (non prima delle 21:00)

Court Suzanne-Lenglen – Ore 11:00

A. Zverev [6] VS R. Safiullin

P. Hercog VS C. Garcia

S. Tsitsipas [5] VS P. Martinez

A. Sasnovich VS A. Sabalenka [3]

Court Simonne-Mathieu – Ore 11:00

D. Kasatkina VS B. Bencic [10]

H. Laaskonen VS R. Bautista Agut [11]

V. Azarenka [15] VS C. Tauson

E. Couacaud VS P. Carreno Busta [12]

Court 14 – Ore 11:00

K. Siniakova VS V. Kudermetova [29]

F. Fognini [27] VS M. Fucsovics

M. McDonald VS C. Garin [22]

E. Rybakina VS N. Hibino

Court 7 – Ore 11:00

T. Zidansek VS M. Brengle

C. Ruud [15] VS K. Majchrzak

F. Krajinovic VS J. Isner [31]

A. Pavlyuchenkova [31] VS A. Tomljanovic

Court 6 – Ore 11:00

L. Djere VS M. Kecmanovic

P. Badosa VS D. Kovinic

L. Fernandez VS M. Keys [23]

Court 11 – Secondo match dalle 11:00

A. Davidovich Fokina VS B. Van De Zandschulp

Court 12 – Ore 11:00

S. Cirstea VS M. Trevisan

R. Opelka [32] VS J. Munar

T. Monteiro VS S. Johnson

Court 13 – Ore 11:00

F. Delbonis VS P. Andujar

D. Collins VS A. Kalinina

M. Giron VS G. Pella

