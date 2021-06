Matteo Berrettini è pronto per fare il suo esordio nel Roland Garros 2021. Il n.9 del mondo affronterà nel terzo match in programma sul Simmone Mathieu il giapponese Taro Daniel.

Una sfida, sulla carta, alla portata per l’azzurro che ha già affrontato nell’ultimo periodo il nipponico. Ci si riferisce alle semifinali dell’ATP 250 di Belgrado. Sulla terra rossa serba Matteo si impose in tre set e poi andò a vincere il torneo con il successo in tre parziali contro il russo Aslan Karatsev.

“Mi sento in fiducia. Ho vinto a Belgrado, raggiunto la Finale a Madrid e fatto bene a Roma. Sto esprimendo un buon tennis e sono fiducioso in vista di questo Slam“, le parole del tennista del Bel Paese ai microfoni di Eurosport. Parlando specificatamente del match, Berrettini ha il ricordo di quanto accaduto in Serbia: “In quel match lui giocò molto bene la fine del secondo set, innalzando il livello. Nella terza frazione sono riuscito a riprendere il filo del discorso interrotto, esprimendo un buon tennis. Lui ha fatto le qualificazioni qui, quindi ha già il ritmo partita. Per cui servirà massima concentrazione, ma io mi sento bene“.

Dando uno sguardo al tabellone non si può non fare riferimento al possibile ottavo che vi potrebbe essere con Federer: “Auguro a Roger di giocare il più possibile visto quello che rappresenta per il tennis, ma io in questo momento non penso al fatto che potrei giocare contro di lui questo torneo. La mia concentrazione è tutta per Daniel, poi vedremo“.

