Roland Garros 2021, Lorenzo Musetti non giocherà il 2 giugno. La causa e il prossimo avversario

Lorenzo Musetti non giocherà mercoledì 2 giugno al Roland Garros. Il tennista italiano dovrà aspettare giovedì per tornare in campo sulla terra rossa di Parigi e disputare il suo secondo turno, dopo che ieri ha demolito in maniera perentoria il quotato belga David Goffin. Il toscano ha liquidato in tre set l’attuale numero 14 del ranking ATP, offrendo un tennis sbarazzino e di assoluta qualità. Il 19enne si è comportato da vero fuoriclasse e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura nella capitale francese.

Il tabellone del Roland Garros è molto particole, perché lo Slam inizia di domenica e non di lunedì. Dunque tra domenica, lunedì e martedì si disputano gli incontri di primo turno. Mercoledì e giovedì ci sarà spazio per i match di secondo turno per riallineare il tabellone, dunque Lorenzo Musetti affronterà Yoshihiro Nishioka giovedì 3 giugno (orario da definire). Il nostro portacolori, attuale numero 76 al mondo, ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari contro il numero 57 del ranking ATP e guadagnarsi la possibilità di fronteggiare il vincente di De Minaur-Cecchinato al terzo turno.

Lorenzo Musetti ha brillato all’esordio e ora punta a una nuova vittoria in modo da proiettarsi verso un succulento terzo turno, col sogno di incrociare Novak Djokovic agli ottavi di finale.

Foto: Lapresse