Roland Garros 2021, Lorenzo Musetti e due set meglio del n.1 al mondo. Resistenza ed aspetti da migliorare

Una promessa per il futuro? Chissà. Di sicuro Lorenzo Musetti è uscito dal campo molto sofferente fisicamente e triste, ma il tennis espresso è stato di primissimo livello fino a quando le gambe l’hanno sorretto. Alzi la mano chi avrebbe potuto pensare che contro il n.1 del mondo Novak Djokovic Lorenzo si sarebbe trovato avanti di due set, mettendo in mostra un gioco meraviglioso e a tutto campo, negli ottavi di finale del Roland Garros 2021.

Dal terzo parziale in avanti è iniziato un nuovo match perché al calo dell’azzurrino classe 2002 è corrisposto un Djokovic che d’orgoglio ha mantenuto il proprio livello e concluso in maniera netta e perentoria nel quinto set. Le attenuanti per un giocatore giovane non mancano perché era il suo primo Slam e l’abitudine fisica e mentale a match al meglio dei cinque set è ancora scarsa. Non a caso, il ritiro nella quinta frazione sul 4-0 per un problema all’inguine è stato anche un modo per non peggiorare la situazione da quel punto di vista.

In quali aspetti dunque Lorenzo deve migliorare? Ovviamente deve accrescere la sua resistenza e questo è dettato essenzialmente dall’esperienza mixata all’allenamento. Non ci si improvvisa in uno Major così ormai, visto il livello così alto, e per questo dovrà lavorare per sviluppare certe qualità.

Per quanto riguarda il gioco, la varietà è già una sua caratteristica, ma è chiaro che dal servizio e dal dritto possono arrivare ancora più punti. Musetti, quindi, dovrà custodire gelosamente questo match, con la consapevolezza di potersi giocare alla grande nel prossimo futuro incontri di altissimo profilo.

Foto: LPS