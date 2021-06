Jasmine Paolini c’è e lo fa capire piuttosto chiaramente. L’azzurra (n.91 del mondo) batte in due set per 7-5 6-1 la svizzera Stefanie Vögele (n.131 del ranking) e conquista l’accesso al secondo turno del Roland Garros 2021. Una partita nella quale la tennista del Bel Paese è riuscita a trovare scambio dopo scambio continuità di rendimento, facendo male con i colpi da fondo alla rivale. Paolini, dunque, continua la propria avventura parigina e dovrà affrontare la greca Maria Sakkari (n.18 del ranking). Una partita molto difficile per l’italiana che cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo per piegare l’ostica ellenica.

Nel primo set l’equilibro regna sovrano fino al nono game quando entrambe le giocatrici forzano i tempi in risposta. Jasmine sviluppa un tennis più convincente e con la profondità dei propri colpi trova la maniera per aprirsi il campo e realizzare quei punti decisivi per aggiudicarsi il parziale sul 7-5, rimontando da un break di ritardo (4-5) e infilando una serie di tre giochi consecutivi.

Nel secondo set il contraccolpo psicologico della frazione persa precedentemente dall’elvetica fa sì che l’azzurra disponga a proprio piacimento del gioco. La svizzera non trova nel servizio una resa sufficiente e Paolini può entrare coi piedi dentro al campo con continuità. Arrivano così due break nel quarto e nel sesto game che fanno calare il sipario sul confronto per 6-1.

La n.91 del mondo ha dunque concluso con il 70% dei punti raccolti con la prima di servizio e il 60% con la seconda. Ancor più importante la percentuale di efficienza in risposta di Jasmine alla seconda dell’avversaria pari al 61%.

