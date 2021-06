Roland Garros 2021, Jannik Sinner non giocherà il 2 giugno. La causa e il prossimo avversario

Jannik Sinner non giocherà mercoledì 2 giugno al Roland Garros. Il tennista italiano dovrà aspettare giovedì per tornare in campo sulla terra rossa di Parigi e disputare il suo secondo turno, dopo che ieri ha sconfitto con estrema fatica il francese Pierre-Hugues Herbert. L’altoatesino ha avuto bisogno di cinque set per riuscire ad avere la meglio sul padrone di casa all’esordio, dopo aver annullato anche un match-point. Il 19enne, testa di serie del tabellone principale, si è salvato da vero fuoriclasse e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura nella capitale francese.

Il tabellone del Roland Garros è molto particole, perché lo Slam inizia di domenica e non di lunedì. Dunque tra domenica, lunedì e martedì si disputano gli incontri di primo turno. Mercoledì e giovedì ci sarà spazio per i match di secondo turno per riallineare il tabellone, dunque Jannik Sinner affronterà Gianluca Mager giovedì 3 giugno (orario da definire) in un attesissimo derby italiano assolutamente da non perdere. Inevitabilmente l’attuale numero 19 del ranking partirà favorito contro il numero 84 al mondo, ma dovrà stare bene attento a evitare le insidie che si possono nascondere dietro a questo tipo di incontri.

Jannik Sinner se l’è vista davvero brutta all’esordio e ora ha bisogno di una vittoria decisamente più convincente in modo da proiettarsi verso un terzo turno contro il vincente del confronto tra lo svedese Ymer e il francese Gael Monfils. L’obiettivo è il possibile ottavo di finale contro Rafael Nadal, dopo i quarti di finale persi lo scorso anno. Nel frattempo Mager sogna ovviamente il grandissimo colpaccio, è in fiducia e sta vivendo un buon momento di forma, testimoniato dal successo in quattro set contro il polacco Gojowczyk all’esordio.

Foto: Lapresse