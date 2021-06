Signore e signori, giornata campale doveva essere e giornata campale è stata al Roland Garros 2021. Tutti assieme allegramente Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic e tanta Italia. Il Bel Paese annoverava sei rappresentanti e sono quattro ad aver staccato il biglietto per il terzo turno. Aggiungendo all’elenco il qualificato Fabio Fognini, gli azzurri sono cinque ed è un dato ragguardevole, eguagliando il grande risultato dell’anno scorso (5).

A dare il via alle danze è stato Matteo Berrettini. Il n.9 del mondo con autorevolezza e sicurezza ha avuto la meglio dell’argentino Federico Coria. Il n.94 del ranking è stato letteralmente investito dai colpi potenti del romano che con lo score di 6-3 6-3 6-2 ha archiviato la pratica e ora è atteso dal confronto con il coreano Soonwoo Kwon (n.91 del mondo), uscito vittorioso dall’incontro con l’altro azzurro Andreas Seppi. Una grande partita dell’asiatico che ha prevalso con il punteggio di 6-4 7-5 7-5, non dando modo all’altoatesino di rientrare in partita.

E’ il momento di parlare di Lorenzo Musetti. “L’illusionista” di Carrara ha dato un seguito alle sue magie sulla terra rossa di Parigi e, dopo il successo del primo turno contro David Goffin, si è preso la rivincita nei confronti del giapponese Yoshihito Nishioka (n.57 del mondo) che l’aveva sconfitto a Parma la settimana scorsa. Una grande partita del toscano che sul 7-5 6-3 6-2 ha fatto il suo match e ora è atteso da un derby affascinante contro Marco Cecchinato, semifinalista nel 2018 in questo torneo. Il siciliano ha imposto la propria legge contro il povero australiano Alex de Minaur. Il n.22 del ranking poco ha potuto contro un Cecchinato in palla e ben centrato, capace di far calare il sipario con il punteggio di 6-4 6-1 3-6 6-1. Si prospetta una grande sfida nel turno, aperta a ogni risultato. Di sicuro, l’Italia ha la certezza di avere un proprio rappresentate negli ottavi di finale.

E poi un altro derby, ovvero quello tra Jannik Sinner e Gianluca Mager. L’altoatesino è andato un po’ a strappi, ma è riuscito a portarla a casa al cospetto di un ottimo Mager per 6-1 7-5 3-6 6-1. Jannik, ora, se la vedrà nel prossimo match contro lo svedese Mikael Ymer (n.105 ATP), impostosi un po’ a sorpresa contro il francese Gael Monfils (n.15 del mondo) pr 6-0 2-6 6-4 6-3.

Veniamo ai tre titani. Successo in scioltezza per il n.1 del mondo Djokovic che con il punteggio di 6-3 6-2 6-4 ha superato l’uruguaiano Pablo Cuevas (n.92 del ranking). Nole avrà ora sulla sua strada il lituano Ricardas Berankis (n.93 del ranking), a segno per 7-5 2-6 7-6 (4) 6-0 contro l’australiano James Duckworth (n.101 del ranking). Qualche patema d’animo in più per Federer, impegnato contro il croato Marin Cilic (n.47 del mondo): l’asso svizzero ha avuto la meglio con lo score di 6-2 2-6 7-6 (4) 6-2. Sulla strada di Roger ci sarà il solido tedesco Dominik Koepfer, impostosi a sorpresa contro la testa di serie n.30 Taylor Fritz per 6-3 6-2 3-6 6-4. Infine, a chiosa di questa giornata, Nadal ha fatto valere la legge del più forte contro Richard Gasquet (n.53 del mondo). Per Rafa si è trattato della 17ma vittoria in altrettanti incontri con il transalpino e lo score di 6-0 7-5 6-2 parla chiaro. Sulla strada di Rafa ci sarà quindi il britannico Cameron Norrie (n.45 del ranking), che ha sconfitto per 4-6 6-3 6-3 6-2 il sudafricano Lloyd Harris (n.54 del ranking).

Da segnalare il successo del giovanissimo classe 2003 Carlos Alcaraz che ha stravinto contro il n.31 del mondo Nikoloz Basilashvili (n.31 ATP) per 6-4 6-2 6-4. Il giovane iberico ora è atteso al confronto con il tedesco Jan-Lennard Struff, vittorioso nel confronto con l’argentino Facundo Bagnis (n.104 del ranking) per 7-5 7-6 (1) 6-4. Stupisce, in negativo, l’uscita di scena del russo Aslan Karatsev: il semifinalista degli Australian Open 2021 è stato sconfitto dal tedesco Philipp Kohlschreiber (n.132 del ranking) per 6-3 7-6 (4) 4-6 6-1 e incontrerà l’argentino Diego Schwartzman (testa di serie n.10) che con il punteggio di 6-4 6-2 6-4 ha battuto lo sloveno Aljaz Bedene (n.56 del ranking).

I RISULTATI DEL TABELLONE MASCHILE – ROLAND GARROS 2021 (3 GIUGNO)

Court Philippe-Chatrier

Marin Cilic (CRO) vs Roger Federer (SUI) 2-6 6-2 6-7 (4) 2-6

Rafael Nadal (ESP) vs Richard Gasquet (FRA) 6-0 7-5 6-2

Court Suzanne-Lenglen

Mikael Ymer (SWE) vs Gael Monfils (FRA) 6-0 2-6 6-4 6-3

Novak Djokovic (SRB) vs Pablo Cuevas (URU) 6-3 6-2 6-4

Court Simonne-Mathieu

Matteo Berrettini vs Federico Coria (ARG) 6-3 6-3 6-2

Jannik Sinner vs Gianluca Mager 6-1 7-5 3-6 6-3

Court 14

Diego Schwartzman (ARG) vs Aljaz Bedene (SLO) 6-4 6-2 6-4

Nikoloz Basilashvili (GEO) vs Carlos Alcaraz (ESP) 4-6 2-6 4-6

Court 7

Philipp Kohlschreiber (GER) vs Aslan Karatsev (RUS) 6-3 7-6 (4) 4-6 6-1

Facundo Bagnis (ARG) vs Jan-Lennard Struff (GER) 5-7 6-7 (1) 4-6

Court 6

Taylor Fritz (USA) vs Dominik Koepfer (GER) 3-6 2-6 6-3 4-6

Alex De minaur (AUS) vs Marco Cecchinato 4-6 1-6 6-3 1-6

Court 10

James Duckworth (AUS) vs Ricardas Berankis (LTU) 5-7 6-2 6-7 (4) 6-0

Court 11

Cameron Norrie (GBR) vs Lloyd Harris (RSA) 4-6 6-3 6-3 6-2

Court 12

Yoshihito Nishioka (JPN) vs Lorenzo Musetti 5-7 3-6 2-6

Court 13

Soonwoo Kwon (KOR) vs Andreas Seppi 6-4 7-5 7-5

Foto: Jean Catuffe / LPS