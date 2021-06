Roland Garros 2021, Federer-Cilic 3 giugno: orario, programma, tv, streaming

Ostacolo croato nel secondo turno del Roland Garros 2021 per Roger Federer. Il campione elvetico tornerà in campo domani, 3 giugno, per sfidare Marin Cilic. Il match è in programma come terzo sul Philippe Chatrier a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 16.00.

Dopo il convincente esordio contro Denis Istomin, l’ex numero 1 del mondo dovrà necessariamente alzare il livello del proprio gioco per avere la meglio su Cilic. Bisogna ricordare che il croata non è un amante di questa superfice ma è un giocatore di caratura superiore a quella dell’uzbeko.

La sfida tra Federer e Cilic è in programma sul Philippe Chatrier al termine delle partite che vedranno impegnate Barty-Linette e Pliskova-Stephens e non prima delle ore 16.00. La diretta tv del torneo sarà affidata ad Eurosport 1 e 2, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Eurosport Player e discovery+.

ROLAND GARROS 2021, FEDERER-CILIC: PROGRAMMA

GIOVEDì 3 GIUGNO

Philippe Chatrier

Ore 11.00 Barty-Lenette

a seguire Pliskova-Stephens

a seguire Federer-Cilic (non prima delle ore 16.00).

Diretta tv su Eurosport 1 e 2

Diretta streaming su Eurosport Player e discovery+

Foto: Lapresse