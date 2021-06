Fabio Fognini è stato autore di un prova maiuscola nel match di secondo turno del Roland Garros 2021 contro l’ungherese Marton Fucsovics. L’azzurro si è imposto in tre set col punteggio di 7-6 6-1 6-2. Il tennista di Arma di Taggia dopo aver vinto il tie-break del primo set è riuscito ad imporre il proprio gioco dominando in lungo e in largo.

Nel post partita, così come riporta la Gazzetta, si è detto ovviamente soddisfatto del risultato ottenuto anche se un po’ di fatica si è fatta sentire: “Mi sento molto bene, anche se il match è stato stancante. Il primo set non finiva più, è durato tantissimo. Abbiamo rischiato di ammazzarci, poi gli altri due set sono andati via più veloci. Sapevo che dovevo impostare la partita in questa maniera e sono stato bravo a recuperare un primo set che si era messo male“.

Fognini nel prossimo match affronterà l’argentino Federico Delbonis, uno specialista della terra rossa come d’altra parte il ligure. Contro il sudamericano ci sarà bisogno della migliore versione dell’azzurro per conquistare gli ottavi ma il numero 29 del mondo è sicuro di potersi togliere ancora qualche soddisfazione.

“Quest’anno sulla terra non ho giocato delle grandi partite, ma qui a Parigi, che è il mio torneo preferito, voglio fare bene. Mi chiedo un ultimo sacrificio extra perché al Roland Garros ci tengo a fare bene. A 34 anni non recupero come dieci anni fa, ma io vado per la mia strada, se sto bene posso togliermi delle belle soddisfazioni“.

Foto: LaPresse