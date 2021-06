Roland Garros 2021: Andreas Seppi chiude la propria corsa, al terzo turno va Soonwoo Kwon

Si chiude di giovedì il Roland Garros di Andreas Seppi. L’altoatesino perde al secondo turno con il sudcoreano Soonwoo Kwon con il punteggio di 6-4 7-5 7-5, in un incontro da quest’ultimo gestito piuttosto bene nelle due ore e 38 minuti sul Court 13. Sarà l’asiatico il prossimo avversario di Matteo Berrettini, che poche decine di minuti fa ha sconfitto nettamente l’argentino Federico Coria, ormai vittima abituale. Tra i due non vi sono precedenti.

Il primo set si rivela subito complicato per Seppi, che non riesce a incidere particolarmente sul servizio di Kwon e che, al contrario, è più volte costretto a guardarsi attorno con circospezione. Quattro sono le palle break nel primo game che si procura il sudcoreano, così come sono tre, consecutive, quelle che l’altoatesino deve annullare nel quinto. All’ottava chance, però, Kwon passa e va a servire per chiudere il parziale. Alla seconda chance l’asiatico ce la fa, con una buona prima che gli vale il 6-4.

Anche il secondo set vede l’azzurro non riuscire a fare particolare paura al suo avversario al servizio, rischiando anzi di perdere subito il proprio. Due palle break riesce ad annullarle (con un po’ di contributo di Kwon), poi non ci sono particolari scossoni per lungo tempo fino al momento in cui, sul 5-5, Seppi di chance ne concede un’altra ed è costretto a cedere sulla diagonale di rovescio dopo un game piuttosto lungo. Pochi minuti ed è 7-5.

Quando arriva un altro turno di servizio strappato a inizio terzo set, però, qualcosa si muove: Seppi ha per la prima volta un’opportunità di rientrare, ma quella che sfrutta è la successiva sul 2-1 per Kwon. Diventa sempre più importante, per l’altoatesino, l’ausilio del servizio, che lo salva da un paio di situazioni molto critiche. Sul 5-5, però, un dritto in corridoio dell’italiano vale la palla del 6-5 per il sudcoreano, che spinge di dritto e va a servire per il match. A Kwon basta la combinazione servizio-dritto per chiudere.

Una particolare statistica segna il match di Seppi, anche se non gli procura la vittoria: i 17 ace, molti dei quali nel terzo set servono ad allungare il confronto fin quando possibile. Deficitario invece il confronto sui punti vinti con la seconda: 69%-43%, il dato senz’altro più favorevole a Kwon.

