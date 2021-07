È iniziata la festa a Roma! La Nazionale di calcio di Roberto Mancini sta sfilando in questo momento sulle strade di Roma con il titolo di campione d’Europa in tasca, corona ottenuta per la seconda volta nella sua storia dopo il successo del 1968. Tante le persone che si sono riversate in strada per poter festeggiare gli azzurri.

Il pullman a disposizione della squadra sta girando per le strade della Capitale per farsi accogliere dal ruggito della Città Eterna, tra bandiere tricolore e tanta felicità per ciò che la Nazionale è riuscita a fare durante questo mese di competizione, regalando emozioni a tutto lo Stivale.

Sin dalla mattina i tifosi si erano assiepati sulle strade verso il Quirinale, aspettando il momento in cui l’autobus azzurro sarebbe passato per incontrare le istituzioni nazionali. E anche dopo, i supporters italiani sono rimasti in paziente attesa fino all’inizio della festa vera e propria, arrivata al termine dell’incontro con il Premier Mario Draghi ed il Presidente Sergio Mattarella.

E da lì Roberto Mancini, tutto lo staff ed i 26 giocatori sono saliti sul pullman aperto per continuare il giro della città, con le strade strapiene di persone. Come testimonia anche il video dello stesso CT della Nazionale, che ha ripreso le fasi iniziali della festa per le strade romane. E siamo sicuri che proseguiranno per tutta la notte.

Foto: LaPresse