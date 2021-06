Rally Kenya, day-3: Thierry Neuville si conferma leader davanti alle Toyota

Thierry Neuville si conferma al comando del Safari Rally Kenya, sesta prova del FIA WRC 2021. Il belga amministra il vantaggio accumulato ieri in una giornata in cui molti protagonisti hanno dovuto abbandonare la lotta per la vittoria. L’alfiere di Hyundai vanta quasi un minuto di margine sulle Toyota del giapponese Takamoto Katsuta e del francese Sebastien Ogier.

La giornata si è aperta come quella di ieri con il dominio da parte della Hyundai di Neuville. Nella terra africana il belga ha amministrato il proprio margine su Katsuta che ha completato la mattinata con quasi 30 secondi di ritardo. Terzo posto per Ott Tanak con la seconda delle i20 ufficiali davanti al francese Sebastien Ogier.

Il pluricampione francese, leader del Mondiale, ha conquistato due delle tre prove della mattinata dopo un secondo giorno abbastanza complesso che ha tradito molti protagonisti. Ogier ha continuato a recuperare ed ha mettere pressione a Tanak che, dopo aver vinto la dodicesima frazione, ha perso del tempo prezioso nell’ultimo impegno di questo sabato.

Il campione 2019 cede il terzo posto al #1 del gruppo che domani dovrà gestire l’ultimo gradino del podio. Restano lontane le due Ford di M-Sport con il britannico Gus Greensmith ed il francese Adrien Fourmaux che occupano rispettivamente il quinto ed il sesto posto alla vigila delle speciali che determineranno il vincitore del Rally del Kenya 2021.

Classifica Rally Kenya day-3

1 #11 BEL T. NEUVILLE BEL M. WYDAEGHE i20 Coupé WRC M RC1 2:45:04.6

2 #18 JPN T. KATSUTA GBR D. BARRITT Yaris WRC None RC1 2:46:02.0 +57.4 +57.4

3 #1 FRA S. OGIER FRA J. INGRASSIA Yaris WRC M RC1 2:46:20.1 +18.1 +1:15.5

4 #8 EST O. TÄNAK EST M. JÄRVEOJA i20 Coupé WRC M RC1 2:47:25.8 +1:05.7 +2:21.2

5 #44 GBR G. GREENSMITH IRL C. PATTERSON Fiesta WRC M RC1 2:47:44.0 +18.2 +2:39.4

6 #16 FRA A. FOURMAUX BEL R. JAMOUL Fiesta WRC M RC1 2:47:56.0 +12.0 +2:51.4

7 #69 FIN K. ROVANPERÄ FIN J. HALTTUNEN Yaris WRC M RC1 2:56:08.9 +8:12.9 +11:04.3

8 #24 KEN O. RAI GBR D. STURROCK Polo Gti WRC3 RC2 3:11:03.7 +14:54.8 +25:59.1

9 #27 KEN K. PATEL KEN T. KHAN Fiesta WRC3 RC2 3:16:36.4 +5:32.7 +31:31.8

10 #25 KEN C. TUNDO KEN T. JESSOP Polo Gti WRC3 RC2 3:18:30.6 +1:54.2 +33:26.0

11 #37 ITA L. BERTELLI ITA S. SCATTOLIN Fiesta WRC None RC1 3:34:21.4 +15:50.8 +49:16.8

12 #33 GBR E. EVANS GBR S. MARTIN Yaris WRC M RC1 3:35:12.8 +51.4 +50:08.2

13 #6 ESP D. SORDO ESP B. ROZADA i20 Coupé WRC M RC1 3:35:23.2 +10.4 +50:18.6

14 #39 KEN J. CHANA KEN R. CHANA Lancer Evo X None NAT 3:42:59.9 +7:36.7 +57:55.3

15 #28 KEN A. VIRANI KEN A. BHATTI Fabia WRC3 RC2 3:48:46.5 +5:46.6 +1:03:41.9

Foto: LiveMedia/DPPI/Francois Flamand