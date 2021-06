Rally, appuntamento in Sardegna per una nuova sfida tra Hyundai e Toyota

Tutto è pronto in Sardegna per il quinto atto del FIA World Rally Championship, il secondo su sterrato dopo le emozioni in Portogallo dello scorso maggio. Lo spettacolo è assicurato sulla terra italiana che ospita il Mondiale dal 2004 ad oggi.

Toyota guida il gruppo alla vigilia di quello che potrebbe essere il primo atto del campionato nel Bel Paese. Ricordiamo infatti che, in caso di cancellazione di una delle tappe presenti da qui a fine stagione, il Rally di Monza potrebbe nuovamente entrare nei piani del WRC e chiudere per la seconda volta la stagione come accaduto in via eccezionale nel 2020.

Toyota si colloca al comando della classifica, ma Hyundai appare nettamente più competitiva sullo sterrato. L’appuntamento portoghese ha premiato la casa giapponese che, dopo poche speciali, sembrava spacciata contro i coreani, rallentati nell’evento da alcuni problemi. Ricordiamo infatti l’uscita di scena dell’estone Ott Tanak e del belga Thierry Neuville, limitati rispettivamente da un problema ad una sospensione e da un ribaltamento quando erano al comando.

La Stage 14 per primo e la settima speciale per il secondo sono state le due tappe da dimenticare per Hyundai che ha dovuto fare affidamento solo sul Daniel Sordo. L’esperto spagnolo ha l’occasione di confermarsi in Sardegna dopo un’ottimo secondo posto in Portogallo. Il portacolori della squadra di Andrea Adamo insegue il tris in Italia, location che lo ha incoronato nel 2019 e nel 2020. Tanak e Neuville potrebbero conquistare, invece, un nuovo acuto in terra sarda dopo i trionfi del 2017 e nel 2018.

Dopo due podi consecutivi, un secondo posto in Croazia per soli 6 decimi ed un inatteso successo due settimane fa, Elfyn Evans cerca di confermarsi questo week-end. Il gallese ha l’occasione di ricucire sul teammate Sebastien Ogier, leader della classifica con 2 punti di vantaggio sul britannico. In Italia ci si attende una rivincita dal giovane finnico Kalle Rovampera, reduce da due pesanti ritiri consecutivi che incidono in classifica.

Non ci sarà, purtroppo, il giovane norvegese Oliver Solberg, pilota che era pronto a dare spettacolo con Hyundai dopo l’incredibile prestazione nella neve in Lapponia. Ci attendiamo una risposta da Ford che è nettamente in difficoltà rispetto alle marche asiatiche. Il francese Adrien Fourmaux cede il posto al finnico Teemu Suninen per questo fine settimana, protagonista che dividerà il box di M-Sport con il britannico Gus Greensmith.

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Paulo Maria