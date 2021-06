Andrea Adamo, direttore tecnico di Hyundai Motorsport, esprime il proprio parere sulle nuove Rally1, auto che dal 2022 gareggeranno nel Mondiale Rally al posto della attuali Plus. Per la prima volta nella storia sarà introdotto dal prossimo anno un motore ibrido, una novità assoluta per il WRC.

Il piemontese ha dichiarato ai microfoni di ‘Motorsport.com’ : “Stiamo lavorando per avere gli stessi valori aerodinamici che abbiamo sulle vetture WRC Plus. La auto al momento ci dà parecchi grattacapi per ciò che riguarda la gestione del sistema ibrido. Credo che le Rally1 saranno vetture che avranno le stesse performance delle attuali sin da subito. Il peso non inciderà in negativo”.

Il numero uno della casa coreana ha continuato dicendo: “L’abbinamento motore termico ed elettrico avranno tanta potenza in più delle vetture attuali. Saranno auto veloci, anche se la gestione sarà complicata. Serve tempo per imparare”.

Adamo ha continuato affermando: “Il motore elettrico sarà usato anche nelle prove speciali in abbinamento al motore termico. Stiamo ancora discutendo con la FIA per cercare di evitare che le vetture diventino troppo costose”.

Hyundai continua i propri test, mentre fatica a reggere il confronto con Toyota nel Mondiale 2021. I recenti appuntamenti sulla terra hanno visto delle i20 molto ‘fragili’, auto quasi sempre limitate da dei cedimenti nelle fasi cruciali.

Foto: LiveMedia/DPPI/Bastien Roux