Stanotte (attorno alle ore 05.30-06.00 italiane) andrà in scena l’attesissimo match tra Marvin Vettori e Israel Adesanya, pronti a sfidarsi per il Mondiale MMA dei pesi medi. A Glendale (Arizona, USA) si preannuncia grande spettacolo sull’ottagono: da una parte il fighter trentino che sogna di diventare il primo italiano a conquistare il titolo iridato, dall’altra il colosso nigeriano che tenterà di difendere la sua corona dall’assalto del nostro portacolori. Il 27enne nativo di Mezzocorona ha tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa, ben consapevole che servirà una magia tecnica e agonistica per riuscire ad avere la meglio sul 31enne, imbattuto in carriera tra i pesi medi e detentore del titolo da un paio di anni.

Guarda Vettori-Adesanya su DAZN: offerta speciale a 9,99 euro fino al 30 giugno e due mesi in regalo

Sono volate parole dure nella conferenza stampa della vigilia, anche perché i due contendenti si odiano letteralmente. Tutto è nato tre anni fa, quando proprio a Glendale i due si fronteggiarono e venne premiato il nigeriano con un verdetto non unanime e particolarmente discusso, mai digerito dal nostro portacolori. Si è svolta la cerimonia del peso in vista del confronto di stanotte, main event di UFC 263 (kermesse organizzata dalla promotion più importante a livello globale per quanto riguarda le arti marziali miste).

Entrambi i fighter sono riusciti a restare entro il limite imposto dalla categoria, ovvero 185 libbre (pari a 83,91 kg). Marvin Vettori è il più pesante con 184,5 libbre (83,69 kg), mentre la bilancia ha riportato 183,5 libbre (83,23 kg) per Adesanya. Stanotte la battaglia campale che l’Italia aspettava da sempre.

QUANTO PESANO VETTORI E ADESANYA?

Il responso della cerimonia del peso alla vigilia del match che vale il Mondiale MMA dei pesi medi.

Marvin Vettori: 184,5 libbre (83,69 kg)

Israel Adesanya: 183,5 libbre (82,23 kg)