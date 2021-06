Programma MotoGP, orari e tv GP Olanda 2021: palinsesto Sky, DAZN, TV8 25-27 giugno

Il Motomondiale arriva al proprio giro di boa, poiché domenica disputerà il Gran Premio d’Olanda, nono atto della stagione e ultima gara prima della pausa estiva. Infatti, dopo l’appuntamento di dei Paesi Bassi, dovremo aspettare oltre un mese prima di rivedere la MotoGP e le classi inferiori, che torneranno in azione solo a inizio agosto.

Si gareggerà ad Assen, la cosiddetta università della moto, essendo una delle piste più tecniche e difficili del panorama iridato. Si tratta di un graditissimo ritorno, poiché lo scorso anno non si poté correre in Olanda a causa della pandemia di Covid-19. In questo 2021, invece, rivedremo i centauri impegnati sull’iconografico tracciato. Peraltro bisognerà fare attenzione al meteo, poiché da queste parti la pioggia recita sovente un ruolo da protagonista, complicando ulteriormente la situazione. Pertanto, come seguire il GP di Olanda del Motomondiale in TV?

Guarda il GP di Olanda di MotoGP su DAZN: offerta speciale a 9,99 euro fino al 30 giugno e due mesi in regalo.

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. Il canale su cui fare affidamento sarà Sky Sport MotoGP (208), che trasmetterà in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi. Su Sky Sport Uno (201), invece, verrà proposto ogni turno a eccezione delle prove libere del venerdì di Moto2 e Moto3.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA GP OLANDA 2021 – MOTOMONDIALE

VENERDI’ 25 GIUGNO

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

11.50-12.20 MotoE, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

16.50-17.20 MotoE, prove libere 2

SABATO 26 GIUGNO

9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

11.50-12.20 MotoE, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.25 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

16.10-16.50 MotoE, E-Pole

DOMENICA 27 GIUGNO

8.40-9.00 Moto3, warm-up

9.10-9.30 Moto2, warm-up

9.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.20 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

15.30 MotoE, GARA

Foto: MotoGPpress.com