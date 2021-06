Playoff NBA 2021, i risultati della notte (16 giugno): i Nets tornano alla vittoria, battono i Bucks con un Durant da brividi nell’ultimo periodo

Nella notte di oggi è disputata una partita valevole per i playoff dell’NBA 2020-2021. E i Brooklyn Nets hanno battuto Milwaukee e lo fanno mettendo a sorpresa sul parquet James Harden, tornato a tempo da record dall’infortunio. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Vincono i Brooklyn Nets, battono i Milwaukee Bucks per 114 -108 e tornano al successo dopo i due ko consecutivi in trasferta. Ma la notizia più importante è il ritorno in campo di James Harden, che nonostante i soli 5 punti segnati, dà fin da subito il suo contributo con 8 assist e 6 rimbalzi. Ma protagonista assoluto è Kevin Durant.

KD era chiamato a prendersi la squadra sulle spalle dopo le due sconfitte che avevano riportato i Bucks nella serie e lo fa con 49 punti segnati, 17 rimbalzi e 10 assist, per una della prestazioni da incorniciare di tutta la sua carriera. Troppo per i Bucks cui non bastano i 34 punti e 12 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo per continuare la striscia vincente.

E pensare che i Bucks sono stati avanti per oltre tre periodi, hanno toccato il +17 e sembravano pronti a espugnare Brooklyn e portarsi a un solo successo dal vincere la serie. Ma, come detto, era il KD day. Negli ultimi 12 minuti Durant ha segnato 20 dei suoi 49 punti, ha messo a segno il canestro del sorpasso e, poi, quando Milwaukee ha provato a reagire ha allungato e dato il match point ai Nets.

RISULTATI PLAYOFF

Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks 114 -108 (serie 3-2)

Foto: LaPresse