Sono terminati i Mondiali di pentathlon, che si sono disputati dall’8 al 14 giugno a Il Cairo, in Egitto: assegnati tutti i titoli iridati e le medaglie, ma l’Italia non riesce a salire sul podio in alcuna disciplina e non conquista nessuno dei pass in palio nelle specialità olimpiche, che gli azzurri cercavano nell’individuale maschile.

L’Italia, anche in terra egiziana, vede confermarsi Elena Micheli, che aveva già staccato il pass diretto per i Giochi con l’argento ai Mondiali 2019 ed era dunque vicecampionessa in carica, che chiude quinta, non lontano dal podio, lanciando ottimi segnali in vista di Tokyo.

In Giappone ci sarà anche Alice Sotero, che otterrà il pass, non essendo salita sul podio ai Mondiali, avendo chiuso 23ma in finale, attraverso il ranking olimpico, essendo già aritmeticamente certa di questa opportunità prima della rassegna iridata.

Non sono entrate in finale invece Alice Rinaudo e Francesca Tognetti, con l’Italia che così è stata costretta alle posizioni di rincalzo anche nella graduatoria a squadre. Due azzurri in finale anche tra gli uomini, ma Giorgio Malan e Giuseppe Mattia Parisi hanno subito visto svanire le loro possibilità nel ranking round di scherma.

Non sono entrati in finale, invece, Matteo Cicinelli, primo degli esclusi, e Pier Paolo Petroni, così anche in questo caso l’Italia è rimasta indietro nella graduatoria a squadre. Soprattutto è arrivata la conferma che non ci saranno azzurri in gara nell’individuale maschile ai Giochi.

Italia fuori dal podio anche nelle specialità non olimpiche della staffetta femminile (Irene Prampolini ed Aurora Tognetti settime), della staffetta maschile (Gianluca Micozzi e Roberto Micheli settimi) e della staffetta mista (Maria Beatrice Mercuri e Valerio Grasselli sesti).

Foto: UIPM World Pentathlon / Filip Komorous