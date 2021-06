Pattinaggio artistico, Grand Prix 2021-2022: svelate le assegnazioni. Tutti i partecipanti tappa per tappa

Comincia a prendere forma il Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio artistico, la competizione itinerante divisa in sei appuntamenti che partirà ufficialmente il 22 ottobre da Las Vegas, sede di Skate America, e che si concluderà a Pechino (Cina) con le Finali nel mese di dicembre. Nel pomeriggio di martedì 29 giugno l’International Skating Union ha infatti finalmente reso note le assegnazioni di ogni singola tappa, dove saranno presenti tutti i big della disciplina, compresi ovviamente gli atleti italiani.

Proprio in occasione della gara inaugurale, la già citata Skate America (22-24 ottobre), esordiranno tra gli altri il padrone di casa Nathan Chen, detentore del titolo iridato, il Vice Campione Olimpico Shoma Uno, la Regina dei quadrupli Alexandra Trusova, la celebre coppia russa formata da Aleksandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii e le importanti coppie di danza statunitensi Madison Hubbell-Zachary Donohue e Madison Chock-Evan Bates. Tra le fila italiane da segnalare l’importantissimo debutto di Daniel Grassl, pronto a misurarsi con concorrenti di assoluto valore.

Sarà semplicemente sensazionale la seconda tappa, Skate Canada (29 -31 ottobre): a Vancouver infatti saranno della partita, oltre Nathan Chen che concluderà dunque subito la fase di qualificazione, l’attesissima fuoriclasse russa Kamila Valieva, al primo anno nella massima categoria, ma anche la compagna di allenamenti Alena Kostornaia e la nipponica Rika Kihira, in cerca di riscatto dopo una stagione sottotono. Oltre all’esordio della Campionessa Mondiale Junior ci sarà anche quello di Alysa Liu, atleta che ha conquistato per due anni consecutivi il titolo statunitense e che sta attualmente recuperando la propria condizione di forma proprio in Italia, a Egna. Ma l’appuntamento canadese sarà oltremodo importante in quanto ospiterà per la prima volta in una competizione ufficiale la nuova coppia d’artistico composta da Vanessa James-Eric Radford, i quali sfideranno tra le mura amiche i Vice Campioni Olimpici cinesi Wenjin Sui-Cong Han. Nella danza spazio agli azzurri Charlène Guignard-Marco Fabbri, alle prese con avversari alla portata, ad eccezione di Piper Gilles-Paul Poirier, più avanti nelle gerarchie.

E a proposito di danza sarà a Chongqing, teatro della Cup Of China (5-7 novembre), il primo appuntamento di prima fascia per Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, pattinatori che hanno deciso di saltare in toto la scorsa stagione per concentrarsi a tutta forza sull’annata sportiva Olimpica. In questa sede ci saranno inoltre i russi Alexandra Stepanova-Ivan Bukin e, parlando di singolo, la Campionessa del Mondo in carica Anna Shcherbakova e il Vice Campione del Mondo Yuma Kagiyama. I colori azzurri saranno invece rappresentati nuovamente da Daniel Grassl e, nelle coppie, da Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.

Prova per palati fini quella dell’NHK Trophy (12-14 novembre): A Sapporo infatti sarà l’alieno Yuzuru Hanyu il protagonista più atteso. A condividere il ghiaccio con il pattinatore più grande di tutti i tempi ci sarà anche il nostro Matteo Rizzo che, proprio in Giappone, ha conquistato nel 2018 il suo primo bronzo nel Grand Prix. Da menzionare inoltre la partecipazione delle coppie di danza e d’artistico vincitrici degli ultimi Mondiali, Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov e Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov. Rimanendo in casa Russia, in Giappone concluderà il circuito Alexandra Trusova insieme alla già citata Alysa Liu.

Previsto un livello altissimo agli Internationaux De France di Grenoble (19-21 novembre), con il ritorno di Anna Shcherbakova, Alena Kostornaia, Alexandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii, Vanessa James-Eric Radford e Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron. Per l’occasione ci sarà spazio anche per la terza forza azzurra, Gabriele Frangipani, debuttante di lusso sul ghiaccio d’Oltralpe.

La competizione si chiuderà quindi in Russia, a Sochi, con la Rostelecom Cup (26-28 novembre), dove saranno attesi nuovamente Kamila Valieva, Yuzuru Hanyu, Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov e gli azzurri Matteo Rizzo, Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Charlène Guignard-Marco Fabbri. Di seguito l’elenco completo.

