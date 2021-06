Pattinaggio artistico a rotelle, Testoni show agli Italian Roller Games: vittoria nel Solo Dance e in coppia con Piccolantonio

Prima il titolo nella danza in coppia con Giovanni Piccolantonio, poi quello nella Solo Dance. È stata indubbiamente Asya Sofia Testoni l’assoluta mattatrice della quarta giornata dei Campionati Italiani Junior e Senior 2021, in scena questa settimana presso la PlayHall di Riccione (Rimini), una delle tante venue degli Italian Roller Games, il primo evento made in Italy che raggruppa tutte le competizioni Nazionali affiliate alla FISR in un unico luogo.

Un uno-due micidiale quello dell’atleta, culminato con la vittoria nella gara individuale, arrivata grazie a un secondo segmento di gara di grande bellezza e intensità, dove oltre alla superiorità negli elementi tecnici, tra cui spicca una lodevole sequenza coreografica premiata con un plebiscito di +2 e un’incantevole footwork sequence (livello 3) collocata a fine performance e valutata con due +3 da due giudici su quattro, ha anche spadroneggiato nelle quattro voci delle componenti del programma, ricevendo anche un altissimo 9.0 in “Performance“, fattori che hanno permesso alla danzatrice di guadagnare 79.05 (34.20, 44.85) per 138.10 punti totali.

A debita distanza si è piazzata al posto d’onore Caterina Artoni, la quale ha recuperato una posizione dopo il terzo posto della style grazie a un programma da 74.89 (34.10, 40.79) per 131.17, sei lunghezze in più di Michela Nuti che, con il secondo libero, ha centrato il gradino più basso del podio ottenendo 76.65 (32.10, 43.55) per 126.69 e superando in volata Rachele Campagnol, quarta nella classifica finale con 65.73 (26.25, 39.48) per 123.13 a causa anche di un passaggio a vuoto nei cluster, chiamati di livello base e viziati da un piccolo inciampo in chiusura.

Come anticipato nel primo pomeriggio Testoni si è anche laureata Campionessa D’Italia nelle coppie di danza con Giovanni Piccolantonio; forti del loro significativo vantaggio accumulato con la style, malgrado il secondo libero valutato 83.43 (42.00, 41.43) per 145.58, gli allievi di Christian Righetti e Manuela Di Giacomantonio sono riusciti a resistere con le unghia e con i denti – complice un’esecuzione altamente positiva dei sette elementi (tutti valutati con un QOE positivo salvo i travelling) – al potentissimo attacco di Caterina Artoni-Raoul Allegranti, artefici di una prestazione da capogiro con cui hanno registrato il miglior punteggio sia sul fronte tecnico che nelle components, guadagnando livello 4 in tutti gli elementi a chiamata ad eccezione della sequenza in presa, assegnata solo di livello due.

I pattinatori bolognesi hanno quindi ottenuto la seconda posizione con 85.54 (43.45, 42.09) per 143.67 regolando Rachele Campagnol-Mattia Qualizza, abili a rimontare dalla quinta alla terza piazza grazie a una free dance altamente convincente e di grande impatto (non a caso hanno ricevuto il miglior riscontro alla voce performance, ben 8.12), premiata con 82.98 (41.55, 41.43) per 137.32. Sorride dunque l’Italia, anche dopo il ritiro di Remondini-Morandin e Stibilj-Bassi. Una grande notizia in chiave della rassegna iridata, in programma tra tre mesi in ad Asuncìon (Paraguay).

La giornata si è conclusa con la danza libera Senior maschile, dove a salire sul gradino più alto con 75.87 (35.25, 40.62) per 142.20 è stato Raoul Allegranti, anche lui abile a difendere il primato del segmento breve eseguendo il secondo libero del lotto imbastito da una sempre ottima tecnica, anche oggi livelli altissimi e non inferiori a 3, arginando la riscossa di Mattia Qualizza, autore del miglior segmento lungo, giudicato 77.18 (33.80, 43.38) per 141.83, risultato che tuttavia non gli ha consentito di raggiungere la vetta per appena un punto. Decisamente più staccato Nicholas Masiero, terzo con 68.20 (29.55, 39.65) per 133.10. Niente da fare infine per il Campionissimo Daniel Morandin, rimasto inchiodato al sesto posto con 65.16 (27.95, 37.21) per 120.25.

Domani, martedì 29 giugno, scenderanno in pista per lo short gli specialisti delle coppie d’artistico Junior e Senior, oltre che le liberiste della categoria Junior femminile.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)