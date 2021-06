Paratriathlon, World Cup A Coruna 2021: vittoria di Veronica Yoko Plebani, terza Rita Cuccuru

La stagione internazionale prosegue anche per il paratriathlon: nel primo pomeriggio si è disputata la tappa della World Cup 2021 ad A Coruna, in Spagna. La manifestazione era valida per il ranking utile per la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo.

Nella categoria PTS2 femminile arriva un altro successo, grazie al primo posto di Veronica Yoko Plebani (707) in 1:27:57, che batte la finlandese Liisa Lilja, seconda in 1:28:15, mentre completa il podio la russa Veronika Gabitova, terza in 1:40:33.

Nella categoria PTWC femminile si registra il terzo posto di Rita Cuccuru (H1) (Woman Triathlon Italia) in 1:18:52, nella gara vinta dalla brasiliana Jessica Ferreira (H1), prima in 1:16:25, davanti alla spagnola Eva María Moral Pedrero (H1), seconda in 1:17:00.

Nella categoria PTWC maschile quarto posto per Pier Alberto Buccoliero (H2) (Firenze Triathlon), iscritto a titolo personale, in 1:12:32, nella prova vinta dal francese Louis Noel (H2) in 1:10:07. Seconda piazza per il tunisino Fathi Zwoukhi (H1) in 1:11:29, completa il podio il russo Semen Radaev (H1), terzo in 1:11:36.

Foto: Valerio Origo