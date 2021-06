Boxe, Europei Under 22 2021: è spettacolo Italia da Carini in poi nei quarti, sei donne e un uomo vittoriosi

Giornata importante sul fronte tricolore per quanto riguarda gli Europei 2021 a livello Under 22. Sono salite sul ring sette azzurre per i quarti di finale femminili, e lo stesso ha fatto un unico azzurro. Ma andiamo a vedere i numeri di una domenica trionfale in chiave tricolore, e questa volta nel senso più pieno della parola.

Sono ben sei le azzurre che entrano nelle semifinali: Sirine Charaabi (48 kg), che batte per verdetto unanime la lettone Millere, Martina La Piana (51 kg), che rifila anche lei un 5-0 all’ucraina Marynchuk, Giulia Lamagna (54 kg), che non si fa problemi con la serba Zekuc (5-0), Daniela Golino (60 kg), che approfitta della squalifica dell’olandese Kalisir, Giovanna Marchese (48 kg) nel lottato 3-2 con la russa Khuzakhmetova, e soprattutto Angela Carini (69 kg). La futura rappresentante azzurra alle Olimpiadi di Tokyo demolisce la tedesca Muller con un 5-0 chiarissimo. Sconfitta solo Melissa Gemini (75 kg), di misura di fronte alla lituana Stonkute.

Per quanto riguarda l’unico uomo in gara oggi, Vincenzo Fiaschetti (+91 kg), arriva il successo sull’irlandese Gytis per 4-1, dando un ulteriore tocco tricolore a qualcosa che, domani, potrebbe ampliarsi ulteriormente.

Questo perché domani saranno di scena solo i pugili maschi: cercano il pass per le semifinali Matteo Ara (64 kg), Francesco Iozia (60 kg), Gianluigi Malanga (69 kg), Patrick Cappai (52 kg) e di nuovo Fiaschetti.

Foto: Jérémy Whyte (Boxing Road to Tokyo)