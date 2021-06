Paracanoa, Europei Poznan 2021: Kwadzo Klokpah va in finale nel KL3 200 maschile! Tutti gli azzurri lotteranno per le medaglie!

Proseguono nella mattinata odierna gli Europei di paracanoa, in programma, contestualmente alla rassegna continentale di canoa velocità, fino a domani a Poznan, in Polonia: torna in acqua uno dei sette italiani in gara, Kwadzo Klokpah, che supera le semifinali ed accede alla finale.

Nel KL3 200 maschile Kwadzo Klokpah nell’unica semifinale odierna chiude secondo in 44.228 ed ottiene uno degli ultimi tre pass a disposizione per la finale di domani alle ore 16.11. Domani saranno in finale nel kayak anche Federico Mancarella (KL2), Esteban Gabriel Farias (KL1), Eleonora De Paolis (KL1) ed Amanda Embriaco (KL3).

Nel va’a invece oggi pomeriggio saranno in finale Veronica Silvia Biglia (VL2, ore 16.17) e Mirko Nicoli (VL3, ore 16.12). L’Italia, infine, non sarà rappresentata né nelle specialità paralimpiche del KL2 femminile e del VL2 maschile, né nelle specialità non paralimpiche del VL1 maschile, del VL1 femminile e del VL3 femminile.

I quattro azzurri in possesso del pass paralimpico sono Federico Mancarella (KL2), Esteban Gabriel Farias (KL1), Eleonora De Paolis (KL1) e Veronica Silvia Biglia (VL2), mentre i tre azzurri che hanno mancato la qualificazione paralimpica sono Kwadzo Klokpah (KL3), Amanda Embriaco (KL3) e Mirko Nicoli (VL3).

Foto: comunicato stampa Federcanoa