Pallanuoto, World League 2021: Italia-Giappone 15-12. Il Settebello va in semifinale!

La pioggia ritarda il cammino del Settebello, ma non lo ferma: oggi, martedì 29 giugno, è scattata a Tbilisi (Georgia) la seconda fase ad eliminazione diretta della Super Final della World League 2021 di pallanuoto maschile, che terminerà giovedì 1° luglio.

L‘Italia, dopo aver vinto il Girone A a punteggio pieno, nei quarti di finale ha annichilito anche il Giappone, ultimo nel Girone B, battendolo per 15-12 e qualificandosi così per le semifinali di domani, quando alle ore 18.00 italiane il Settebello affronterà gli USA.

Nel primo quarto a sboccare la contesa è Inaba, ma la macchina da guerra azzurra si mette ben presto in moto e la resistenza nipponica viene piegata facilmente: nel giro di soli 4′ l’Italia va in gol per 4 volte indirizzando il match, con le reti di Aicardi, la doppietta di Figlioli e la segnatura di Alesiani che valgono il 4-1.

La seconda frazione si apre col secondo gol nipponico, ma la tripletta di Echenique in meno di 2′ porta lo score sul 7-2 chiudendo i giochi. Gli azzurri concedono qualcosa in difesa ma vanno ancora in gol con Presciutti ed Alesiani, e così si arriva a metà gara sul 9-5.

Il terzo periodo vede l’Italia amministrare senza grossi grattacapi il vantaggio, andando ancora in gol con Presciutti ed Alesiaini, poi il rigore realizzato da Di Fulvio vale il 12-7 con cui si entra negli ultimi otto minuti, a passaggio del turno ormai in cassaforte.

L’ultimo quarto, dopo il consueto gol nipponico in avvio, vede le realizzazioni di Aicardi e Bodegas, poi il rigore parato da Del Lungo ad Adachi è la ciliegina sulla torta di una sfida sempre nelle mani del Settebello, con il gol di Bodegas che vale il 15-12 finale.

TABELLINO

ITALIA-GIAPPONE 15-12

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1 (1 rig.), Luongo, Figlioli 2 (2 rig.), Fondelli, Velotto, Alesiani 3, Echenique 3, Presciutti 2, Bodegas 2, Aicardi 2, Dolce, Nicosia. All. Campagna.

Giappone: Tanamura, Adachi 1, Koppu, Shiga 2, Yoshida 1, Suzuki, Shimizu, Takata 2, Arai 2 (1 rig.), Inaba 2 (1 rig.), Okawa 1, Araki 1, Fukushima. All. Omoto.

Note – Parziali: 4-1, 5-4, 3-2, 3-5. Sup. num.: Italia 6/14, Giappone 6/13. Rig.: Italia 3/3, Giappone 2/3.

Foto: Claudio Bosco LPS