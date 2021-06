Tantissimi cambiamenti nonostante il trionfo nella Champions League di pallanuoto per la Pro Recco. La compagine ligure, dopo l’esaltazione arrivata a Belgrado, sta iniziando ovviamente a progettare la prossima stagione: dopo l’addio di Gabi Hernandez, tante anche le modifiche nella rosa, soprattutto in chiave stranieri.

Lavoro nel mercato in entrata, oggi è arrivata l’ufficialità dell’acquisto dell’ungherese Gergo Zalanki. Il mancino magiaro, classe 1995, lascia la madre patria, dove militava nel Ferencvaros: per lui l’esperienza nel Bel Paese, come accaduto già a connazionali del calibro di Benedek, Kasas, Madaras, Marcz.

Le parole del bomber ungherese: “La Pro Recco è il club più famoso: ogni pallanuotista sogna di indossare la calottina biancoceleste. Questo era anche il mio obiettivo: voglio essere il più grande giocatore e per diventarlo non c’è niente di meglio dell’esperienza di Recco. Aspettative? Vincere tutto, so bene che questa è l’unica cosa che conta per chi gioca qui”.

Foto LiveMedia/Claudio Benedetto