Pallanuoto, Italia-Montenegro 12-7 nella prima amichevole di Ostia

La Nazionale italiana di pallanuoto maschile è in raduno da ieri, sabato 19 giugno, al centro federale di Ostia, dove resterà al lavoro fino a giovedì 24, data della partenza per Tbilisi, in Georgia. Nella città georgiana, infatti, da sabato 26 giugno a giovedì 1 luglio si terrà la Super Final di World League.

In preparazione alla manifestazione gli azzurri hanno disputato questa sera la prima di due amichevoli ufficiali contro il Montenegro, vinta dal Settebello di Alessandro Campagna per 12-7. La seconda sfida si giocherà martedì 22 giugno (alle ore 19.00).

Così il CT azzurro al sito federale: “Le cose che mi sono piaciute principalmente di questa partita sono state il pressing alto e l’attacco al pressing da parte nostra. Sono due fattori che avevo chiesto, perché in questo momento mi interessa capire se patiamo il contatto fisico contro avversari come il Montenegro. Questo tipo di gioco lo riproporremo anche a Tbilisi, in World League, per capire come viene fischiato dagli arbitri. In base a questo sceglieremo le strategie in prospettiva olimpica. E’ stata una partita buona, il risultato è l’ultima cosa che conta. In questo momento contano atteggiamento e voglia di imparare. E ciò sicuramente c’è stato“.

TABELLINO

Italia-Montenegro 12-7

Italia: Del Lungo , Di Fulvio 1, Luongo 2, Figlioli 1, Fondelli , Velotto , Alesiani , Echenique 1, Presciutti , Bodegas 3, Aicardi 1, Dolce , Damonte 1, Cannella 2, De Michelis . All. Campagna.

Montenegro: Kandic , Brguljan , Ukropina , Petkovic , Cuckovic 1, Banicevic , Vidovic , Djurdjic 1, Macic , Spaic 1, Draskovic 2, Cetkovic , Tesanovic , Matkovic 1, Perkovic 1. All. Gojkovic.

Note – Parziali: 3-3, 3-1, 1-1, 5-2. Superiorità numeriche: Italia 6/14+ due rigori falliti da Figlioli nel primo tempo (5’27” parato) e Di Fulvio nel secondo (7’48” parato) e Montenegro 4/8 + due rigori. Nel quarto tempo per l’Italia in porta De Michelis al posto di Del Lungo. Uscito per limite di falli Velotto nel quarto tempo.

