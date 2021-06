Pallanuoto, Italia-Kazakistan 17-11: buon debutto per il Settebello nelle Superfinal di World League

Inizia, come da pronostico, nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana di pallanuoto nelle Super Final di World League in quel di Tiblisi. Nella città georgiana il Settebello, campione del mondo in carica, batte per 17-11 il Kazakistan nel proprio primo incontro nel Girone A.

Tutto facile per gli azzurri di Sandro Campagna contro un avversario che sia a livello fisico che sul piano tecnico pagava tantissimo dai campioni di Gwangju 2019. Un buon incontro per il percorso degli azzurri: l’obiettivo è quello di giocarsi la vittoria nella manifestazione, ma soprattutto di trovare la forma migliore verso le Olimpiadi.

Primo e terzo quarto, soprattutto a livello offensivo, in gran spolvero per il Settebello che ha alzato il ritmo in diverse occasioni, calando, com’era scontato che fosse, proprio sul finale.

Le performance migliori sono state quelle di Andrea Fondelli e Luca Damonte, due degli uomini ancora in dubbio per la convocazione olimpica, che hanno sfoderato una gran partita, con tre reti a testa.

Foto: LPS/Claudio Benedetto