L’Italia è certa di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con quattro squadre: volley maschile, volley femminile, pallanuoto maschile, softball. Si tratta dello stesso numero avuto a Rio 2016 (in quell’occasione era assente il batti e corri femminile, perché re-inserito da questa occasione, ma era presente il Setterosa) e a Londra 2012 (le stesse ammirate in Brasile), una in meno rispetto a Pechino 2008 (oltre alle consuete quattro figurava anche il calcio maschile). Siamo lontani dai fasti di Atene 2004, quando il Bel Paese fu rappresentato da addirittura otto selezioni.

Il percorso di qualificazione non è ancora terminato, l’Italia può sperare di portare in Giappone altre due formazioni: il basket 3×3 femminile e il basket maschile. Le ragazze hanno fallito la prima chance a Graz pochi giorni fa , ma avranno una nuova occasione tra pochi giorni: dal 4 al 6 giugno verrà messo in palio un ultimo pass a Debrecen (Ungheria). Missione non impossibile per D’Alie e compagne, che sono state anche Campionesse del Mondo e a Tokyo potrebbero essere una mina vagante in uno sport altamente imprevedibile.

Compito decisamente più arduo per gli azzurri, che saranno chiamati all’impresa quasi impossibile nella tana di Belgrado (Serbia) dal 29 giugno al 4 luglio. L’Italia è inserita nel gruppo B con Porto Rico e Senegal, poi andrà a incrociare il girone con Repubblica Dominicana, Filippine e soprattutto Serbia, la grande favorita della vigilia per il pass olimpico e avversaria da battere per l’Italia se vorrà volare nel Sol Levante.

Quali chance di medaglia a Tokyo? La Nazionale di volley femminile può puntare anche al gradino più alto del podio: Paola Egonu e compagne hanno conquistato l’argento agli ultimi Mondiali e hanno tutte le carte in regola per sognare il titolo. Il Settebello si presenta da Campione del Mondo ma le avversarie sono molto agguerrite. L’Italia di volley maschile vinse l’argento cinque anni fa, Ivan Zaytsev e compagni possono mirare a una medaglia. Il softball sarà mina vagante.

Foto: FIVB