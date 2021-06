Le Olimpiadi 2032 dovrebbero essere assegnate a Brisbane. Questa è l’indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport e sembra che manchi soltanto l’ufficialità, che dovrebbe arrivare il prossimo mese in occasione del congresso del Cio che precede l’inizio di Tokyo 2021. I Giochi sarebbero dunque pronti per volare in Australia tra undici anni, nel mezzo sono previste le edizioni di Parigi 2024 e Los Angeles 2028. Assisteremo a un perfetto giro del mondo perché dopo Asia, Europa e America si andrà in Oceania, per la seconda volta nella storia dopo Sydney 2000.

La vittoria di Brisbane giunge sostanzialmente per la mancanza di avversarie. Germania, Ungheria, Indonesia e Qatar avevano manifestato il proprio interesse, ma stavano ancora lavorando per mettere a punto le rispettive proposte, ovviamente non prioritarie in questo particolare momento storico vista l’emergenza sanitaria. La località sulla Costa Est della terra dei canguri si è invece presentata con un progetto completo, supportato dal Governo Nazionale e dallo Stato del Queensland.

Thomas Bach, Presidente del CIO, lo ha definito “irresistibile”. Sono già assegnate anche le Olimpiadi Invernali 2022 (a Pechino) e 2026 (a Milano-Cortina), mancano quelle del 2030 per completare il quadro del prossimo decennio a cinque cerchi (non ci sono candidate, ma non sembra esserci fretta).

Foto: Lapresse