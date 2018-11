Le due Coree vogliono organizzare le Olimpiadi 2032! Candidatura congiunta, svolta epocale

La Corea del Nord e la Corea del Sud avrebbero trovato un accordo per presentare una candidatura congiunta per l’organizzazione delle Olimpiadi 2032. A riferirlo sono alcuni media locali secondo i quali i due ministri Won Kil-u e Roh Tae-Kang avrebbero firmato un accordo durante un incontro tenutosi a Kaesong.

Si tratterebbe di una decisione epocale perché, dopo aver sfilato insieme durante la Cerimonia d’Apertura delle recenti Olimpiadi Invernali disputatesi a PyeongChang (nel Sud), si compierebbe un ulteriore passo in avanti verso un possibile accordo di pace tra i due Stati che formalmente sono ancora in guerra tra loro. La candidatura riguarderebbe nello specifico le capitali Seoul e Pionyang. Per il momento hanno palesato il proprio interesse anche Brisbane (Australia), l’India e la Germania ma si tratta solo di alcune voci.

Oltre a questa decisione sono già stati presi altri due provvedimenti: una Nazionale unica ai Mondiali 2019 di pallamano maschile e la possibilità di una delegazione congiunta alle Olimpiadi di Tokyo 2020.













Foto: Ink Drop / Shutterstock.com