Il CIO ha preso una decisione importantissima in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Il Comitato Olimpico Internazionale ha infatti comunicato che consentirà alle mamme di portare i propri neonati nel villaggio a cinque cerchi. Il diritto è valido soltanto per le donne che stanno allattando al seno i propri figli.

La battaglia per ottenere questo diritto era stata lanciata dalla cestista canadese Kim Gaucher, che ha 37 anni e non voleva trascorrere un mese intero lontana dalla propria piccola (Sophie ha tra mesi): non voleva, giustamente, fare una scelta tra disputare i Giochi e svezzare la sua neonata. Naturalmente verranno addottate tutte le norme di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria.

Al momento non è ancora stato comunicato il numero delle atlete che decideranno di adottare questa soluzione. Gaucher disputerà le Olimpiadi per la terza volta in carriera e cercherà di conquistare una medaglia insieme alle proprie compagne di squadra.

