Olanda-Ucraina oggi, Europei calcio 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

La terza giornata degli Europei di calcio 2021 si chiuderà con la sfida tra Olanda ed Ucraina, valida per il girone C che comprende anche Austria e Macedonia del Nord. Gli Oranges giocheranno questa partita tra le mura amiche, alla Johan Crujiff Arena di Amsterdam, agli ordini dell’arbitro tedesco Felix Brych.

I padroni di casa, dall’arrivo di Frank De Boer in panchina, si stanno evolvendo verso uno schieramento a tre difensori, con due esterni a tutta fascia che scalano in assenza di palla creando una linea a cinque. L’ex Inter, che già non può contare su Virgil Van dijk, dovrà fare a meno anche di Matthijs de Ligt, creando dunque una linea difensiva inedita con De Vrij, Akè e Blind. Wijndal e Dumfries gli esterni, giovani e di gamba, mentre in mezzo al campo la stella de Jong avrà al suo fianco Wijnaldum e de Roon. In avanti Memphis Depay farà coppia con Weghorst.

Nessun problema di formazione invece per l’Ucraina di Andrey Shevchenko, che vuole stupire con il suo 4-3-3 offensivo. Avanti a Buschchan una linea a quattro con Karavae, Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenko; in mezzo al campo gli uomini migliori per l’ex attaccante del Milan, con Ruslan Malinovskiy a tessere le reti del gioco e Oleksandr Zinchenko a dargli manforte con Sydorchuk; in avanti il trittico Zubkov-Yaremchuk-Yarmolenko.

OLANDA (3-5-2): Krul; Akè, de Vrij, Blind; Dumfries, de Roon, de Jong, Wijnaldum, Wijndal; Weghorst, Depay.

UCRAINA (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.

Olanda-Ucraina, incontro valido per il girone C degli Europei, si disputerà questa sera alle ore 21:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su Rai1, oltre che su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251; diretta streaming garantita da RaiPlay, Sky Go e Now Tv. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

OLANDA-UCRAINA, EUROPEI CALCIO 2021: PROGRAMMA

DOMENICA 14 GIUGNO

Ore 21:00 Olanda-Ucraina

OLANDA-UCRAINA, EUROPEI CALCIO 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Rai1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251

DIRETTA STREAMING – RaiPlay, Sky Go, Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse