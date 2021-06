Austria-Macedonia oggi, Europei calcio 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

Gli Europei di calcio 2021 sono giunti alla loro terza giornata di gare, che tra le sfide in programma vede quella tra Austria e Macedonia del Nord, valida per il gruppo C, da dove verosimilmente uscirà la prossima avversaria dell’Italia, qualora gli azzurri riuscissero a vincere il raggruppamento.

La partita si svolgerà dunque quest’oggi, domenica 13 giugno 2021, a partire dalle ore 18, e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, ma anche in streaming sulle piattaforme in abbonamento Sky Go e NOW.

PROGRAMMA AUSTRIA-MACEDONIA

Europei calcio 2021

Domenica 13 giugno 2021

Ore 18 Austria-Macedonia del Nord

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Le probabili formazioni:

AUSTRIA (4-2-3-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Grillitsch, Schlager; Lazaro, Alaba; Sabitzer; Kalajdzic.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski; Nikolov, Ademi, Spirovski, Elmas, Alioski; Pandev, Trajkovski.

Foto: LaPresse