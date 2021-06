Olanda-Austria oggi, Europei calcio 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

L’Olanda è pronta a tornare in campo questa sera, 17 giugno, alle ore 21.00 sfidando l’Austria nella seconda partita del Gruppo C. La nazionale che uscirà vincitrice avrà assicurato un posto negli ottavi degli Europei 2021 visto che entrambe le compagini sono a punteggio pieno.

Gli Orange nel match d’esordio hanno rischiato di veder vanificato il 2-0 iniziale contro l’Ucraina salvo ottenere una vittoria nel finale grazie al gol Dumfries. Decisamente meno complesso il compito di Bale e compagni che si sono sbarazzati 3-1 della Macedonia del Nord.

La sfida tra Olanda e Austria sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, ed in chiaro su Rai 1, ed in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV e gratuitamente su Rai Play.

PROGRAMMA OLANDA-AUSTRIA EUROPEI

Giovedì 17 giugno, ore 21.00

Gruppo C

Olanda-Austria

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251

Diretta tv in chiaro su Rai 1

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV

Diretta streaming gratuita su Rai Play

Foto: LaPresse