Nuoto, Trofeo Settecolli 2021: Pilato e Martinenghi battono un colpo, Federica Pellegrini ok nei 100 sl e Ceccon sorprende

La seconda giornata del 58° Trofeo Settecolli va in archivio e i risultati di quest’oggi al Foro Italico meritano una certa attenzione. Si comincia da Federica Pellegrini. L’azzurra è giunta quarta nei 100 stile libero con un crono di 53″71, ottimo riscontro in vista di quel che sarà a Tokyo nella sua vera specialità (i 200 sl). Per la veneta un passaggio da 26″35 e un buon ritorno che le ha permesso di concludere degnamente. La vittoria è andata all’olandese Femke Heemskerk, autrice del tempo di 53″03.

Belle risposte sono arrivate anche da Federico Burdisso nei 200 farfalla. Il lombardo ha realizzato il tempo di1’55″72 (terzo nell’overall) e va bene così per il momento della preparazione. Le quattro vasche potrebbero regalare qualcosa di speciale a Burdisso e sicuramente in Giappone sarà il magiaro Kristof Milak il grande favorito. L’ungherese ne ha dato prova anche a Roma, aggiudicandosi la gara in 1’53″18 (record della manifestazione). Parlando di delfino, Sarah Sjoestroem si è imposta nei 100 metri, mettendosi alle spalle un periodo molto complicato per via di un infortunio di non poco conto: la scandinava ha toccato per prima la piastra in 57″65 a precedere le due azzurre Elena Di Liddo (57″93) e Ilaria Bianchi (57″95).

I 100 dorso donne sono stati proprietà dell’olandese Kira Toussaint (59″23) davanti alla svedese Michelle Coleman e a Margherita Panziera (1’00″05), mentre i 400 misti donne sono stati dominati da una grande Katinka Hosszu capace di 4’36″31 a precedere una splendida Sara Franceschi (4’37″90), mentre Ilaria Cusinato ha ottenuto il tempo di 4’39″70 (quarta). Ancora Ungheria a segno nell’alternarsi degli stili con David Verraszto e il tempo di 4’09″57 è stato decisamente buono. Alberto Razzetti (4’14″69) e Pier Andrea Matteazzi (4’16″02) sono arrivati un terzo e un quarto posto.

Simone Sabbioni, dopo una prova nei 100 dorso sottotono, si è tolto la soddisfazione di vincere nei 50 (24″80). Soddisfazione e stupore negli occhi di Thomas Ceccon che ha vinto i 100 stile libero con un tempo da 48″14 (record della rassegna), battendo il primatista italiano Alessandro Miressi (48″16). Ottima la prova di insieme della squadra italiana con Santo Condorelli terzo in 48″49, Manuel Frigo quarto in 48″54 e Lorenzo Zazzerri con lo stesso crono (48″54).

E’ arrivato poi il momento della rana. Benedetta Pilato si è concessa un nuovo crono strepitoso da 29″69 nei 50 metri (record della manifestazione) a precedere un’ottima Arianna Castiglioni (30″06), la brasiliana Alves Conceicao (30″40) e Martina Carraro (30″56). Nicolò Martinenghi da par suo ha risposto presente in 26″59, piegando la coppia verdeoro formata da Felipe Lima (26″92) e da Joao Luiz Gomes Jr (26″98). Quinto Fabio Scozzoli (27″25).

A chiosa del programma sono arrivati i successi negli 800 sl di Simona Quadarella (8’23″25), un po’ stanca dopo i 1500 sl di ieri, e dell’altro brasiliano Pereira Da Costa (7’53″97), con Domenico Acerenza quarto in 7’55″28.

