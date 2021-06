Nuoto, Trials Australia: Emma McKeon fa suoi i 100 sl, Mitch Larkin re dei 200 misti ad Adelaide

Quinta giornata che va in archivio ad Adelaide, sede dei Trials olimpici di nuoto della squadra australiana. Un day-5 in cui gli alfieri “aussie” delle acque continuano a offrire grandi prestazioni, arricchendo di nuovi rappresentanti il roster a Cinque Cerchi per Tokyo.

Nei 200 misti uomini Mitch Larkin ha mostrato chiari segnali di vitalità. Facendo una gran differenza nel dorso, il 27enne nativo di Buderim ha ottenuto il crono di 1’56″29 precedendo Brendon Smith (1’58″82) e Se-Bom Lee (2’00″36). Con questo tempo Larkin migliora di tre centesimi quanto già fatto in stagione, confermandosi terzo nel ranking mondiale comandato dal britannico Duncan Scott (1’55″90) davanti al cinese Wang Shun (1’56″27) e appunto all’australiano. Solo il classe ’93 ha staccato il biglietto per i Giochi, tenuto conto del crono-limite di 1’57″98.

Nei 200 rana donne obiettivo Tokyo centrato da Jenna Strauch (2’23″12) e da Abbey Harkin (2’23″59), capaci di nuotare un tempo al di sotto del 2’24″18 imposto dalla Federnuoto australiana. Un solo pass nei 200 dorso maschili privi di Larkin, primatista nazionale e del Commonwealth (1’53″17). A imporsi è stato Tristan Hollard (1’56″44), l’unico a scendere al di sotto dell’1’57″26 previsto per volare in Giappone. Al di sopra di quel riferimento Ty Hartwell (1’57″45) e Travis Mahoney (1’58″06).

A completamento di questa giornata, i 100 stile libero femminili hanno confermato gli standard di una squadra femminile eccezionale. Emma McKeon ha vinto con il crono di 52″35, peggiorando il grandioso 52″19 delle batterie. Tuttavia, il tempo dell’atto conclusivo è stato sufficiente per battere Cate Campbell (52″59) e Madison Wilson (52″76). Da notare ben quattro atlete al di sotto dei 53″, considerando il 52″92 Meg Harris, e in prospettiva 4×100 sl si può sorridere di certo in Australia.

