Nuoto, Settecolli 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara 27 giugno

Ultima giornata di gare in questa 58ma edizione del Trofeo Settecolli di nuoto. La piscina del Foro Italico è pronta per ospitare un day-3 in cui le emozioni non mancheranno di certo.

Fari puntati sui 50 stile libero donne dove Federica Pellegrini, dopo aver spaziato nelle distanze dello stile libero e del dorso, si cimenta anche nella prova più veloce della vasca per chiudere all’insegna del divertimento la propria avventura romana. A seguire Matteo Restivo andrà a caccia della qualificazione olimpica nei 200 dorso maschili, mentre Margherita Panziera nei 200 dorso donne vorrà dimostrarsi un riferimento assoluto.

A seguire i 50 farfalla potrebbero vedere protagonisti Thomas Ceccon e Piero Codia, come nei 200 delfino donne potrebbe esserci una Ilaria Cusinato molto decisa. 200 rana uomini e donne con Luca Pizzini, Francesca Fangio e Martina Carraro al via.

La chiosa di giornata sarà affidata dai 200 stile libero con Stefano Ballo, ai 400 stile libero con Simona Quadarella, ai 200 misti con Alberto Razzetti e ai 1500 stile libero con Domenico Acerenza.

Di seguito il programma di gare e come seguirle in tv:

PROGRAMMA TROFEO SETTECOLLI 2021 (27 GIUGNO)

A partire dalle 09.00 le serie lente

50m stile libero F

200m dorso F

200 m farfalla F

200m rana F

400m stile libero F

200m misti F

200 m dorso M

50m farfalla M

200m rana M

200 m stile libero M

200m misti M

1500m stile libero M

A partire dalle ore 18.30 le serie veloci

50m stile libero F – Federica Pellegrini

200m dorso M – Matteo Restivo

200 m dorso F – Margherita Panziera

50m farfalla M – Thomas Ceccon, Piero Codia

200m farfalla F – Ilaria Cusinato

200 m rana M – Luca Pizzini

200m rana F – Francesca Fangio, Martina Carraro

200m stile libero M – Stefano Ballo

400m stile libero F – Simona Quadarella

200m misti M – Alberto Razzetti

1500m stile libero M – Domenico Acerenza

PROGRAMMA TROFEO SETTECOLLI 2021 IN TV

Oggi 27 giugno sarà di scena l’ultima giornata dell’edizione 2021 del Trofeo Settecolli di nuoto, ultima chance per gli atleti della Nazionale italiana di nuoto per staccare il biglietto per Tokyo. La copertura televisiva sarà affidata a RaiSport che trasmetterà in diretta le serie veloci della competizione, live streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuali del day-3.

Foto: LaPresse